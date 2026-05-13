Buldhana News: हरभर्!याने भरलेला ट्रक गायब;पोलिसात तक्रार दाखल; वाहनाचा शोध सुरू

मोताळा: तालुक्यातील लालमाती येथील फेड केंद्राच्या गोडावून मधील २७० क्विंटल हरभरा भरून मलकापूरकडे निघालेला ट्रक चालकाने एका ठिकाणी उभा केल्यावर अचानक गायब झाल्याची घटना समोर आली आहे. या प्रकरणी धामणगाव बढे पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. .तालुक्यातील थळ येथील राजेंद्र आनंदराव जंगले (५२) यांनी धामणगाव बढे पोलिसात तक्रार दिली की, फिर्यादी हे संत गजानन कृषी विकास शेतकरी उत्पादक कंपनीचे नाफेड केंद्र लालमाती/ किन्होळाचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनी लालमाती येथील नाफेड केंद्रावर सरकारी हमी भावाने शेतकऱ्यांचा २७० क्विंटल हरभरा (किंमत १५ लाख ८६ हजार २५० रुपये) खरेदी केला होता..सदर माल मलकापूर येथील शासकीय वखार महामंडळ येथे पाठविण्यात येणार होता. दरम्यान, ९ मे रोजी लालमाती येथील गोडावून मधून सदर माल ट्रक (एम. एच. ४३ यु. ५२९०) या वाहनात भरून चालक शेख आमीन शेख जमील यांच्या सोबत पाठविला. दरम्यान, चालकाने दुपारच्या सुमारास सदर गाडी मोताळा येथील महाराष्ट्र ऍग्रो समोर उभी केली होती..येथून सदर गाडी गायब झाली, असे चालकाने ट्रान्सपोर्ट कंपनीच्या मॅनेजरला सांगितले. त्यांनी सोमवारी (ता. ११) सकाळी सदर माहिती राजेंद्र जंगले यांना दिली. जंगले यांनी त्यांचे सहकारी व ट्रान्सपोर्ट कंपनीच्या लोकांना सोबत घेऊन मलकापूर मार्गावरील टोल नाक्यापर्यंत सदर वाहन व मालाबाबत चौकशी केली..मात्र कोणताच सुगावा लागला नाही. सदर गाडी ही संबंधिताने वखार महामंडळ मलकापूर येथे न नेता कोठेतरी नेऊन १५ लाख ८६ हजार २५० रुपये किंमतीचा २७० क्विंटल हरभरा नेऊन अपहार केल्याचा संशय तक्रारीतून व्यक्त करण्यात आला आहे..पोलिसांची तीन पथके रवानासदर प्रकरणाची पोलिसांनी गांभीर्याने दखल घेतली आहे. हरभऱ्यासह गायब झालेल्या ट्रकचा शोध घेण्यासाठी स्थानिक गुन्हे शाखा बुलडाणा, धामणगाव बढे आणि बोराखेडी पोलिस स्टेशनचे प्रत्येकी एक अशी तीन पथके रवाना झाल्याची माहिती धा. बढे येथील ठाणेदार नागेश जायले यांनी दिली आहे.