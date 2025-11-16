Buldhana News: गावातल्या जागेच्या वादामुळे रुग्णालयात मृत्यू; पोलिस कारवाईत चार आरोपी

मोताळा : जागेच्या वादातून झालेल्या मारहाणीत गंभीर जखमी झालेल्या थड येथील ५३ वर्षीय व्यक्तीचा उपचारादरम्यान छत्रपती संभाजीनगर येथील रुग्णालयात शनिवारी (ता. १५) मृत्यू झाला..या प्रकरणात धामणगाव बढे पोलिसांनी चार आरोपींना अटक केलेली असून, त्यांना न्यायालयाने सोमवार (ता. १७) पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. तालुक्यातील थड येथील मुक्ताबाई प्रल्हाद धनवटे यांनी धामणगाव बढे पोलिसात दिलेल्या तक्रारीनुसार, त्यांची गावात किराणा दुकान आहे..या दुकानाच्या जागेवरून गावातीलच विकास संतोष धनवटे, सागर संतोष धनवटे, सुनीता संतोष धनवटे, संतोष श्यामराव धनवटे यांच्यासोबत वाद आहेत. बुधवार १२ नोव्हेंबरच्या रात्री आठ वाजता उपरोक्त चौघांनी फिर्यादीचा पती प्रल्हाद रामलाल धनवटे (५३) यांना डोक्यात आणि कपाळावर दगडाने जबर मारहाण करून गंभीर जखमी केले..या मारहाणीतील गंभीर जखमी प्रल्हाद धनवटे यांना उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील रुग्णालयात भरती करण्यात आले होते. या प्रकरणी धामणगाव बढे पोलिसांनी उपरोक्त चौघा आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करून अटक केली..Maharashtra Crime : ती असुरक्षितच; साताऱ्यामध्ये महिला डॉक्टरने संपवली जीवनयात्रा, मुंबईमध्ये प्रेयसीला मारत प्रियकराने जीवन संपविले.गंभीर जखमी प्रल्हाद धनवटे यांचा उपचारादरम्यान छत्रपती संभाजीनगर येथील रुग्णालयात शनिवारी (ता. १५) मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. या संदर्भात प्रभारी ठाणेदार बालाजी शेंगेपल्लू यांना विचारणा केली असता, त्यांनी सदर घटनेला दुजोरा दिला. धामणगाव बढे येथील पोलिस कर्मचारी छत्रपती संभाजीनगर येथे रवाना झालेले असून, शवविच्छेदन अहवाल मिळाल्यावर सदर गुन्ह्यात खुनाच्या वाढीव कलमांचा समावेश करण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.