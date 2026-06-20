Chandrapur: आईचे काबाडकष्ट फळाला; मुलगा झाला डॉक्टर ! परिस्थितीवर केली मात; एका संघर्षमय जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी

मूल: जीवनात आलेल्या हाल अपेष्टांना बाजूला सारून एका आईने काबाडकष्ट करून आपल्या लेकराचे डॉक्टरकीचे शिक्षण पूर्ण केले. त्या कष्टाचे चिज म्हणून मुलानेही रात्रंदिवस अभ्यास करून आपल्या ज्ञानाच्या जोरावर एमबीबीएसची पदवी प्रथम श्रेणीत उतीर्ण केली. मुलाचे सर्वत्र अभिनंदन होत असताना त्या मातेचेही कौतुक सर्वत्र होत आहे..एका संघर्षमय जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी अनेकांसाठी आदर्शव्रत ठरावी अशीच घडली आहे. डॉक्टरकीचे शिक्षण पूर्ण केलेल्या मुलाचे नाव अभिनय विठ्ठलराव बोथले, तर त्याला त्या प्रवासापर्यंत नेणाऱ्या आईचे नाव श्रीमती विभा विठ्ठलराव बोधले असे आहे.अभिनय हा मोठा मुलगा. तो अडीच वर्षाचा आणि लहान मुलगा सहा महिन्याचा २००४ मध्ये यांच्या डोक्यावरील पित्याचे छत्र हरपले. वडील एसटी महामंडळात नोकरीला होते. आईला अनुकंपाच्या नोकरीसाठी चार वर्ष वाट पहावी लागली. या चार वर्षाच्या संघर्षाच्या काळात आईने काबाडकष्ट केले. नातेवाईकांनी झिडकारले..Maharashtra: १९ वर्षीय तरुणी ५५ वर्षीय शिक्षकाच्या प्रेमात, गावकऱ्यांची शिक्षकाला मारहाण; पोलिसांसमोर म्हणाली, मी....परंतु, मुलांवरील संस्कार तसूभरही कमी पडू दिले नाही. पतीच्या निधनानंतर त्यांना अनेक हाल अपेष्टांना सामोरे जावे लागले, दुसऱ्यांच्या शेतशिवारात पोटच्या पोरांसाठी कष्ट उपसावे लागले, जीवनातील संघर्षाला कंटाळताना त्यांनी अनेकदा आत्महत्तेचा प्रयत्न केला. पण, त्यांच्यामागे रडतरडत येणारे दोन गोंडस निरागस चेहरे त्यांना लढण्याची प्रेरणा देऊन गेले. त्याच प्रेरणेतून त्यांनी जिददीने आपल्या दोन्ही मुलांना वैद्यकीय शिक्षणापर्यंत घडविले. बारावी पास असलेल्या विभा बोथले या एसटी महामंडळामध्ये २००८ मध्ये वाहतूक नियंत्रक म्हणून लागल्या..मूल बसस्थानकावर त्या आज पासेस विभागात कार्यरत आहेत. अभिनयच्या वैद्यकीय शिक्षणासाठी त्यांनी आपले व्याहाड खुर्द येथील राहते घर विकले. मुलाने शैक्षणिककर्ज काढले. महामंडळाच्या सोसायटीमधूनही कर्ज काढून त्यांनी मुलाचा एमबीबीएसचा प्रवास पूर्ण केला. मोठा मुलगा एमबीबीएस झाल्याचा आनंद आईला आहे..Chhatrapati Sambhajinagar: पौसाची वाट बगू बगू, डोळ्यातलं पाणी आटायलंय! ६३ वर्षांच्या महिला शेतकऱ्याची व्यथा, आतापर्यंत दहा टक्केच पेरणी.आता तो एमएस करणार असल्याचे आईने मोठ्या गौरवाने सांगितले. पितु छत्र हरपल्यानंतर आईच्या ममतेने एकटीने मुलांना घडविणे सोपे नाही. त्याच मातेच्या डोळयातील शब्दागणिक असलेले आनंदाश्रू आतापर्यंत सोसलेल्या दुःखांवर फुंकर घालण्यासाठी कमी पडतात. मुलांना आईच्या कर्तृत्वाची जाणीव आहे म्हणूनच मुलाने वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करीत आईला सुखात ठेवण्याचे रिटर्न गिष्ट दिले आहे. डॉ. अभिनयचे प्राथमिक शिक्षण आईचे माहेर असलेल्या व्याहाड खुर्द येथील प्राथमिक शाळेत झाले..माध्यमिक शिक्षण शरदचंद्र पवार हायस्कूल येथे पूर्ण केले. दहावीत सावली तालुक्यातून प्रथम आलेल्या अभिनयने अकरावी आणि बारावीचे शिक्षण नवभारत विद्यालय, मूल येथून पूर्ण केले. डॉक्टरच बनणार हे स्वप्न उराशी बाळगून असलेल्या अभिनयला कोरोनातील लॉकडाउनचा फटका बसला, खासगी क्लासेसच्या भानगडीत न पडता घरीच अभ्यास करून प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण केली. डॉ. उल्हास पाटील मेडीकल कॉलेज, जळगाव येथे प्रवेश मिळाला. याच मेडीकल कॉलेजमधून त्याने प्रथम श्रेणीत एमबीबीएस उत्तीर्ण केले. जळगाव येथेच डॉ. अभिनयचे इंटर्नशिप सुरू झाले आहे. पुढे एमएस करून समाजाच्या सेवेसाठी वैद्यकीय शिक्षणाचा उपयोग व्हावा असा त्याचा उद्देश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.