Delhi Protest: आई, मला खूप मारलेय! दिल्लीतील आंदोलनात नागपूरच्या तरुणाईचा हुंकार; मारो सर, मारे असे म्हणत पोलिसांचा मार केला सहन

नागपूर: दिल्लीत हातात दगड नव्हे तर पुस्तके घेऊन सनदशीर मार्गाने आपल्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर एखाद्या दहशतवाद्यासारखा हल्ला करणे अत्यंत चुकीचे आहे. या अमानुष कृत्याचे सरकारने उत्तर द्यावे, असा संतप्त सवाल बानाईत कुटुंबीयांनी मंगळवारी ‘सकाळ’शी बोलताना केला. .Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.दिल्लीतील जंतरमंतरवर शांततापूर्ण मार्गाने सुरू असलेल्या आंदोलनावर पोलिसांनी केलेल्या अमानुष लाठीमारात आमचा मुलगा गंभीर जखमी झाला असल्याचे सांगत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीत कॉक्रोच जनता पार्टीतर्फे आंदोलन छेडण्यात आले. .या आंदोलनात नागपूरच्या भगवाननगर येथील २७ वर्षीय एम. कॉम. पदवीधर भारत बानाईत सहभागी झाला आहे. आंदोलनादरम्यान एका बाजूला शांतपणे उभा असलेल्या भारतवर पोलिसांनी लाठ्यांचा वर्षाव केला. पोलिसांकडून अमानुष मारहाण होत असतानाही, मारो सर, मारो सर असे म्हणत पोलिसांच्या लाठ्या सहन करणाऱ्या भारतचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे..आई, मला खूप मारलेय...दिल्लीतील या घटनेनंतर भारतशी फोनवर संपर्क झाला असता त्याने सांगितले की आई, मला खूप मारले आहे, खूप वेदना होत आहेत. थोडे बरे वाटल्यावर मी घरी परत येईन, तू काळजी करू नकोस, असा धीर त्याने दिला..कोणाची मदत करणे चुकीचे आहे का?दिल्लीतील आंदोलनात जाऊ नको, असे आईने आधीच भारतला सांगितले होते. त्यावर, आई, कोणाची मदत करणे चुकीचे आहे का? मी मदत करायला चाललो आहे, असे उत्तर देऊन तो दिल्लीला रवाना झाला होता. मात्र, तिथे त्याच्यावर झालेली ही कारवाई अत्यंत संतापजनक असल्याची भावना बानाईत कुटुंबीयांनी व्यक्त केली..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.मुलाला पकडून दोन वेळा मारहाणया घटनेनंतर भारतची आई वनिता बानाईत यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. माझ्या मुलाला पकडून दोन-दोन वेळा मारहाण करण्यात आली. मुले केवळ स्वतःच्या हक्कासाठी लढत होती. जर आपल्या मुलाला कोणी असे बेदम मारत असेल, तर आई म्हणून मन सुन्न होते. अशा अमानुष मारहाणीमुळे या तरुणांच्या मानसिकतेवर काय परिणाम होईल? सरकारने मुलांच्या मागण्यांवर कारवाई करणे शक्य नसेल तर तसे स्पष्ट सांगावे. पण अशी मारहाण करू नये. भारतचे वडील कमलाकर बानाईत यांनीही सरकार आणि पोलिसांच्या या कारवाईचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.