विदर्भ

Delhi Protest: आई, मला खूप मारलेय! दिल्लीतील आंदोलनात नागपूरच्या तरुणाईचा हुंकार; मारो सर, मारे असे म्हणत पोलिसांचा मार केला सहन

Police baton charge on students in Delhi protest: दिल्लीतील शांततापूर्ण आंदोलनात नागपूरच्या भारत बानाईतवर पोलिसांचा अमानुष लाठीमार; ‘आई, मला खूप मारलेय’ म्हणतही तरुणाचा हक्कांसाठीचा लढा कायम
Nagpur Students Brave Police Action in Delhi Protest, Voices Echo Nationwide

Nagpur Students Brave Police Action in Delhi Protest, Voices Echo Nationwide

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: दिल्लीत हातात दगड नव्हे तर पुस्तके घेऊन सनदशीर मार्गाने आपल्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर एखाद्या दहशतवाद्यासारखा हल्ला करणे अत्यंत चुकीचे आहे. या अमानुष कृत्याचे सरकारने उत्तर द्यावे, असा संतप्त सवाल बानाईत कुटुंबीयांनी मंगळवारी ‘सकाळ’शी बोलताना केला.

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