Kidney Donate : आईने आपली किडनी देऊन वाचविले मुलाचे प्राण

अमरावती - स्थानिक विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालयात ( सुपर स्पेशलिटी) ६६ वी किडनी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. आईने आपली किडनी देऊन मुलाचे प्राण वाचविले.संबंधित रुग्ण हा तीन वर्षांपासून किडनी आजाराने त्रस्त असल्याने त्याच्यावर उपचार सुरु होते. काही वर्षांपासून तो डायलिसिस करत होता. डॉक्टरांनी रुग्णास व त्याच्या कुटुंबीयास किडनी प्रत्यारोपण विषयी माहिती दिली..त्यांच्या होकारानंतर आज २७ वर्षीय मोहम्मद सज्जाद मोहम्मद इब्राहिम यांची शस्त्रक्रिया यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यात आली. मुलाच्या पुढील भविष्याचा विचार करून आई. नाझपरवीन मोहम्मद इब्राहिम ( वय ४९) यांनी आपली एक किडनी मुलगा सज्जादला देण्याचा निर्णय घेतला व आपली एक किडनी सज्जादला देऊन त्याला नवीन जीवन दिले..महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजने अंतर्गत शस्त्रक्रिया विनामुल्य करण्यात आली. सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अमरावती येथील वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. अमोल नरोटे व विशेष कार्य अधिकारी डॉ. मंगेश मेंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली नेफरोलॉजिस्ट डॉ. प्रणित काकडे, डॉ. नयन काकडे, युरोसर्जन डॉ. राहुल पोटोडे, डॉ. विक्रम देशमुख, डॉ. राहुल घुले, डॉ. प्रतिक चिरडे, डॉ. विशाल बाहेकर, बधिरिकरण तज्ञ डॉ. रोहित हातगावकर, डॉ. बाळकृष्ण बागवाले, डॉ. दिपाली देशमुख, डॉ. अंजु दामोदर आदींनी सहकार्य केले..