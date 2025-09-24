Motivational Story : मेळघाटातील सामाजिक बदलासाठी प्रेमदया शंकर कसदेकर यांचा संघर्षमय प्रवास

अमरावती : अमरावती जिल्ह्यातील चिखलदरा तालुक्याच्या घनदाट जंगलात वसलेले मेळघाट हे तेथील समृद्ध वनस्पती आणि प्राण्यांसाठी ओळखले जाते आणि कोरकू आदिवासी समुदायाचे घर आहे. परंतु नैसर्गिक सौंदर्यामागे एक असा प्रदेश आहे, जो दशकांपासून पाण्याची टंचाई, दर्जेदार शिक्षण आणि आरोग्यसेवेचा अभाव, संपर्क अभाव आणि खोलवर रुजलेल्या सामाजिक श्रद्धांशी झुंजत आहे. सदया फाउंडेशनचे संस्थापक प्रेमदया शंकर कसदेकर यांच्या मते, ही आव्हाने केवळ आकडेवारी नव्हती तर ते एक वास्तव होते..तारुबांडा गावात लहानाचे मोठे झालेल्या कसदेकरांनी पाहिले की, मेळघाटातील जवळ-जवळ ९० टक्के गावांना उन्हाळ्यात तीव्र पाण्याच्या टंचाईचा सामना करावा लागत असे. त्यामुळे महिला आणि मुलांना पाण्यासाठी काही किलोमीटर चालावे लागत असे. शाळांमध्ये साधनसामुग्रीची कमतरता होती, आरोग्यसेवा दूर होती आणि आजारांवर वैद्यकीय उपचारांऐवजी गंडेदोरे केले जात असत. दुर्गम गावांमध्ये वाहतूक किंवा अगदी वर्तमानपत्रांचीही सोय नव्हती. त्यामुळे येथील लोक इतर समाजाच्या तुलनेत दोन दशके मागे होते. या संघर्षांनी प्रेम यांच्या आपल्या समाजात बदल घडवून आणण्याच्या दृढनिश्चयाला आकार दिला..कौटुंबिक हिंसाचार आणि आर्थिक अडचणींना तोंड देत असलेल्या त्याच्या पालकांनी त्याला जेहोवा जिरेह होम (जे जे होम) येथे दाखल केले. तिथून त्यांचा स्वतःचा परिवर्तनाचा प्रवास सुरू झाला. येथे १९८० पासून आदिवासी मुलांना शिक्षण देण्यासाठी आपले जीवन समर्पित करणाऱ्या श्री. प्रदीप डेव्हिड यांच्या पालकत्वाखाली प्रेम यांना एक मार्गदर्शक, गुरू आणि पालक मिळाले. शिक्षण खरोखरंच आदिवासी मुलांची उन्नती करू शकते का याबद्दल अनेकांच्या शंका असूनही श्री डेव्हिड यांनी त्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये शिक्षण दिले आणि त्यांच्यात समाजाचे देणे देण्याचे मूल्य निर्माण केले. .India vs Bangladesh Asia Cup 2025 : भारताची अंतिम फेरी आजच निश्चित? आज बांगलादेशशी सामना, फिरकीपटूंचे वर्चस्व राहण्याची शक्यता.त्यांच्यावर याचा मोठा परिणाम झाला. जे जे होममधील मुले पुढे शिक्षक, आरोग्यसेवा कर्मचारी, कार्यकारी आणि सामाजिक नेते बनले. प्रेम यांनी स्वतः शैक्षणिकदृष्ट्या उत्कृष्ट कामगिरी केली, शाश्वत उपजीविका, नैसर्गिक संसाधने आणि प्रशासनासाठी टिस सीईटीमध्ये ऑल इंडिया रँक ९ मिळवला आणि २०१८ मध्ये टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसमधून पदव्युत्तर पदवी पूर्ण केली. आपल्या मार्गदर्शकांच्या उदाहरणाने प्रेरित होऊन त्यांनी २०२३ मध्ये सदया फाउंडेशनची सह-स्थापना करून मेळघाटमधील इतरांना अशाच संधी देण्याचा निर्धार केला.या प्रयत्नाच्या केंद्रस्थानी दोस्तीघर फेलोशिप आहे. तो पत्काहू, आढाव, राक्षा, केशरपूर, भेरोजा आणि तारुबांडा सारख्या गावांमध्ये कार्यरत असलेला उपक्रम असून त्याची दोन मुख्य उद्दिष्टे आहेत. त्यात मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळण्यास मदत करणे आणि स्थानिक तरुणांना नेते म्हणून विकसित करणे समाविष्ट आहे. शालेय अभ्यासक्रमासोबत कोरकू मातृभाषेत शिकवणे, उपक्रमावर आधारित शिक्षण देणे आणि सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या डिजिटल साधनांसह शालेय पायाभूत सुविधा सुधारण्यामुळे दोस्तीघर शिक्षणातील महत्त्वपूर्ण अंतर भरून काढते. त्याच वेळी ते तरुण शिक्षकांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी आणि त्यांच्या स्वतःच्या समाजात बदल घडवणारे नेते म्हणून परत येण्यासाठी प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन करते..टीच फॉर इंडियाने प्रेरित केलेल्या टीएफआयएक्स कार्यक्रमाची फेलोशिप आकार देण्यात महत्त्वाची भूमिका प्रेम मान्य करतात. थिअरी ऑफ चेंज, एकास एक मार्गदर्शन, विविध मॉडेल्सशी संपर्क आणि सीएसआर भागीदारांशी संबंध अशा गोष्टींद्वारे टीएफआयएक्सने दृष्टी आणि अंमलबजावणी दोन्ही सुधारण्यास मदत केली. त्यांच्या मार्गदर्शक, नेहा गुजर यांनी सतत प्रोत्साहन देऊन आव्हानांवर मात करण्यात विशेष भूमिका बजावली.भविष्यात प्रेम मेळघाटमधील सर्व ३१० गावे आणि जवळ-जवळ एक लाख विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्याचे स्वप्न पाहतात. रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, हक्क आणि आरोग्याबद्दल जागरूकता पसरवणे आणि आधुनिक कौशल्यांना प्रोत्साहन देताना कोरकू संस्कृतीचे जतन करणे हे त्यांचे स्वप्न आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शिक्षण हे आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास आणि नेतृत्वाला चालना देण्यासाठी आणि मेळघाटला एकाकीपणापासून सक्षमीकरणात रूपांतरित करण्यासाठी गुरुकिल्ली आहे, असे त्यांचे मत आहे.सदया फाउंडेशन आणि दोस्तीघर फेलोशिपद्वारे प्रेम शंकर कसदेकर आपल्या संघर्षाच्या कथेला येणाऱ्या पिढ्यांसाठी बदलाच्या सामूहिक कथेत बदलण्यासाठी आशेचा मार्ग उजळवत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.