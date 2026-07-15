विदर्भ

Washim: मोतसावंगा प्रकल्प तळाला; मंगरूळपीर तालुका भीषण दुष्काळाच्या छायेत

Motsawanga Dam Water Level Falls to 8%: अनियमित पावसामुळे मंगरूळपीर तालुक्यातील मोतसावंगा प्रकल्पातील जलसाठा केवळ ८ टक्क्यांवर आला असून पाणीटंचाईचे संकट गडद झाले आहे.
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esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मंगरूळपीर: यंदाच्या अनियमित व खंडित पावसामुळे मंगरूळपीर तालुक्यावर दुष्काळाचे सावट अधिक गडद झाले असून, जलसाठ्यांची परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक बनली आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत केवळ १९६ मिमी पावसाची नोंद झाली असून, लघू-मध्यम प्रकल्पांमध्ये सरासरी अवघा १०.३५ टक्के साठा शिल्लक आहे. यात मंगरूळपीर शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या मोतसावंगा प्रकल्पाची अवस्था सर्वाधिक गंभीर असून, प्रकल्पातील जलसाठा केवळ ८ टक्क्यांवर घसरला आहे. हा प्रकल्प कोरडा झाला तर शहराची तहान कशी भागेल असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

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