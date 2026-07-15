Washim: मोतसावंगा प्रकल्प तळाला; मंगरूळपीर तालुका भीषण दुष्काळाच्या छायेत

मंगरूळपीर: यंदाच्या अनियमित व खंडित पावसामुळे मंगरूळपीर तालुक्यावर दुष्काळाचे सावट अधिक गडद झाले असून, जलसाठ्यांची परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक बनली आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत केवळ १९६ मिमी पावसाची नोंद झाली असून, लघू-मध्यम प्रकल्पांमध्ये सरासरी अवघा १०.३५ टक्के साठा शिल्लक आहे. यात मंगरूळपीर शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या मोतसावंगा प्रकल्पाची अवस्था सर्वाधिक गंभीर असून, प्रकल्पातील जलसाठा केवळ ८ टक्क्यांवर घसरला आहे. हा प्रकल्प कोरडा झाला तर शहराची तहान कशी भागेल असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे..जुलै महिना अर्ध्यावर आला तरीही प्रकल्पातील पाणीसाठ्यात अपेक्षित वाढ न झाल्याने प्रशासनाची चिंता वाढली आहे. गतवर्षी याच कालावधीत सुमारे ३५ टक्के साठा उपलब्ध होता. त्या तुलनेत यंदा जलसाठ्यात झालेली मोठी घसरण आगामी काळात पाणीपुरवठा व्यवस्थेसमोर मोठे आव्हान उभे करत आहे. सध्या शहराला पाच दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जात असला, तरी पावसाचा खंड कायम राहिल्यास ही मुदत आणखी वाढवून पंधरा दिवसांवर जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..Nagpur: गावे स्थलांतरणात महाराष्ट्र दुसऱ्या स्थानी; देशातील ७२ टक्के गावे व्याघ्र प्रकल्पांतून बाहेर काढण्याचे व पुनर्वसनाचे आव्हान.ग्रामीण भागातही पाणीटंचाईची तीव्रता वाढण्याचे संकेत स्पष्ट दिसत आहेत. परिणामी, नागरिक व शेतकरी यांचे लक्ष आता येणाऱ्या पावसाकडे लागले आहे. दरम्यान, जलसंकटाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या पाइपलाइन कामांदरम्यान गळती होऊन हजारो लिटर पाणी वाया गेल्याची घटना समोर आली आहे. आधीच तुटपुंज्या साठ्याच्या स्थितीत झालेला हा अपव्यय गंभीर बाब मानली जात असून, याकडे वरिष्ठ प्रशासनाने तातडीने लक्ष देण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. मोतसवांगा प्रकल्पातील जलसाठा संपला तर शहराला पाणीपुरवठ्याचा दुसरा कोणताही पर्याय सध्या उपलब्ध नसल्याने पाऊस लांबला तर परिस्थिती आणखी भीषण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..पाण्याचा काटकसरीने वापर करा मुख्याधिकारी अरविंद मुंडे मोतसावंगा प्रकल्पातील अत्यल्प जलसाठ्याच्या पार्श्वभूमीवर नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी अरविंद मुंडे यांनी नागरिकांना पाणी बचतीचे आवाहन केले आहे. पिण्याच्या पाण्याचा अपव्यय टाळणे, नळ विनाकारण सुरू न ठेवणे, वाहन धुणे किंवा अंगण धुण्यासाठी पिण्याचे पाणी वापरणे टाळावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. प्रत्येक थेंबाचे महत्त्व ओळखून काटकसरीने पाणी वापरल्यासच आगामी संकट टाळता येईल, असे त्यांनी नमूद केले..Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढेंची कारवाई सुरूच! मुंबईतील तीन सुप्रसिद्ध हॉटेल्सवर कारवाई; नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे परवाना रद्द.जबाबदारीने पाणी वापरण्याची गरज नगरसेवक प्रा. नंदलाल पवार नगरसेवक प्रा. नंदलाल पवार यांनीही जलसंकटाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना सतर्कतेचे आवाहन केले आहे. उपलब्ध पाणी मर्यादित असल्याने अपव्यय टाळणे अत्यावश्यक आहे. नळ सुरू ठेवणे किंवा निष्काळजीपणे पाणी वापरणे यामुळे मोठ्या प्रमाणात साठा कमी होतो. प्रत्येकाने पाणी बचतीची सवय अंगीकारल्यासच परिस्थितीवर मात करता येईल, असे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.