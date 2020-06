व्वा क्या बात है! खासदार नवनीत राणांनी केली चक्क शेतात पेरणी...

अमरावती : पावसाचे आगमन होताच शेतकऱ्यांची पेरणीसाठी लगबग सुरू झाली आहे. मशागत करून तयार केलेल्या शेतात बळीराजा आपली मेहनत व परिश्रमाने बियाणे पेरतो आणि त्याला आपल्या घामाने रुजवितो. त्यामुळे बळीराजाला हे वर्ष सुखाचे समाधानाचे व समृद्धीचे जाओ, या प्रार्थनेसह खासदार नवनीत रवी राणा यांनी सोमवारी (ता. 15) स्वतः शेतात जाऊन पेरणी केली. धुरकरी व महिलांचा सत्कार कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर सुरू झालेल्यालॉकडाउनमुळे संपूर्ण देश चिंताग्रस्त व संकटात असताना देशवासीयांना जगविण्याचे काम शेतकऱ्यांनी केले. सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा केली, परंतु ही घोषणा घोषणाच राहिली. आता शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी खासगी सावकारांच्या दारात जावे लागत आहे. बॅंकांनी हात वर केले आहेत. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी खचून न जाता पुन्हा नव्या जोमाने हंगामाच्या तयारीला लागावे, ईश्‍वराने त्यांना आशीर्वाद द्यावा, असे साकडे घालून खासदार नवनीत रवी राणा यांनी नवीन हंगामाच्या पेरणीला प्रारंभ केला. यावेळी बैलजोडीचे पूजन करून धुरकरी व महिलांचा सत्कार करण्यात आला. त्यानंतर खासदार नवनीत राणा यांनी शेतात राबणाऱ्या शेतमजूर महिला व पुरुषांना किराणा वाटप केले. अवश्य वाचा- अरे व्वा! प्राण्यांसाठीही दररोजचा मेन्यू; लॉकडाउनमध्ये शमविली त्यांनी प्राण्यांची भूक काहीही झाले तरी आपण शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहू व शेतकरी, शेतमजुरांच्या हक्कासाठी सदैव लढत राहू, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. यावेळी जिल्हा परिषदेचे सदस्य प्रकाश साबळे, मयूरा कावरे, युवा स्वाभिमान जिल्हाध्यक्ष जितू दुधाने, विनोद जायलवाल, अवी पाटील, सचिन साबळे, अमोल सिंगलवार, अवी काळे, अनुप अग्रवाल, अभिजित देशमुख, खूष उपाध्याय, पद्मा भटकर, सचिन बोंडे, मंदा छापाणे, प्रियांका सवाई, शुभम उंबरकर, राहुल काळे आदी उपस्थित होते.

