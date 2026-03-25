Yavatmal News : एमपीएससी पूर्वतयारी परीक्षेत यश न मिळाल्याने विद्यार्थ्यांने संपवले जीवन

उमरखेड (जि. यवतमाळ) : अभियांत्रिकी पदवी घेऊन मागील ३ वर्षांपासून एमपीएससी स्पर्धा परीक्षेसाठी सातत्याने प्रयत्न करूनसुद्धा अपेक्षित यश न मिळाल्याच्या निराशेतून ३४ वर्षीय तरुणाने राहत्या घरी गळफास लावून आत्महत्या केली..ही घटना सोमवारी (ता.२३) सायंकाळी ४ ते ५ वाजताच्या दरम्यान स्थानिक दयानंद कॉलनी येथे घडली.सचिन अशोक शिंदे (वय ३४, रा. दयानंद कॉलनी, उमरखेड) असे मृताचे नाव आहे. तो मूळचा उंचेगाव (ता. हदगाव, जि. नांदेड) येथील रहिवासी होता. परंतु, सचिन हा बऱ्याच वर्षांपासून आपल्या आईसोबत दयानंद कॉलनी, उमरखेड येथे राहात होता..त्याचा भाऊ हदगाव येथे ग्रामसेवक आहे. इंजिनिअरिंगची पदवी प्राप्त केल्यानंतर मागील तीन वर्षांपासून एमपीएससी स्पर्धा परीक्षेची तयारी करीत असताना यश मिळत नसल्यामुळे व्यथित होऊन सचिनने आत्महत्येचा मार्ग निवडला. .सोमवारी सायंकाळी ४ ते ५ वाजताच्या दरम्यान घरी कुणी नसल्याची संधी साधून राहत्या घरीच आत्महत्या करून त्याने आपली जीवनयात्रा संपविली. सायंकाळी ७ वाजताच्या दरम्यान त्याचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी उत्तरवार उपजिल्हा रुग्णालयात आणण्यात आला. मंगळवारी (ता. २४) सकाळी त्याच्यावर मोक्षधामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. सचिनच्या मृत्युमुळे सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे.