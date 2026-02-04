Electricity Supply : शासकीय कार्यालयांचा वीजपुरवठा खंडित करणार; ४३९ कोटी थकीत वीजबिलाच्या वसुलीसाठी महावितरणचा अल्टिमेटम

अमरावती - वीजदेयक प्रलंबित ठेवणारी शासकीय कार्यालये महावितरणच्या रडारवर आली आहेत. आता या कार्यालयांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याची भूमिका घेण्यात आली असून १२ फेब्रुवारीस २४ तासांसाठी वीज बंद ठेवण्यात येणार आहे. यापूर्वी २२ जानेवारीस चार तास पुरवठा खंडित ठेवत महावितरणने इशारा दिला होता..अमरावती परिमंडळांतर्गत १६ हजार ९८१ शासकीय कार्यालये थकबाकीदार आहेत. यामध्ये अमरावती जिल्ह्यातील आठ हजार १९१ कार्यालयांकडे १३२ कोटी २८ लाख आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील आठ हजार ७९० कार्यालयांकडे ३०६ कोटी ५२ लाख रुपये वीजबिलाचे थकीत आहेत. या कार्यालयांना वारंवार सूचना, स्मरणपत्रे, प्रत्यक्ष पाठपुरावा, नोंदणीकृत मोबाईलवर संदेश देण्यात आले आहेत..मात्र प्रतिसाद मिळाला नसल्याने २२ जानेवारीला चार तासांसाठी टोकन डिस्कनेक्शन करण्यात आला होता. मात्र त्यानंतरही काहीच प्रतिसाद न आल्याने आता परिमंडळातील १६ हजार ९८१ शासकीय कार्यालयांचा वीजपुरवठा येत्या १२ फेब्रुवारीस तब्बल २४ तासांसाठी खंडित करण्यात येणार आहे, असा इशारा आता महावितरणने दिला आहे..वीजबिल भरण्याची बाब ही केवळ आर्थिक नसून वीजबिलाची वसुली हे महावितरणचे एकमेव आर्थिक स्रोत आहे. त्यामुळे महावितरणच्या या कार्यवाहीनंतरही वीजबिल भरण्यास प्रतिसाद न देणाऱ्या शासकीय कार्यालयांचा वीजपुरवठा कायमस्वरूपी खंडित करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करीत मुख्य अभियंता अशोक साळुंके यांनी थकीत वीजबिलाचा भरणा करून सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे..पाच हजार ४२७ कार्यालयांनी भरले नाही वीजबिलमहावितरणकडून वारंवार पाठपुरावा करूनही परिमंडळातील शासकीय व सार्वजनिक सेवा आणि पाणीपुरवठा योजना आदी पाच हजार ४२७ कार्यालयांनी एप्रिल २०२५ नंतर एकदाही बिल भरले नसल्याने त्यांच्याकडे १११ कोटी ५२ लाख रुपयांची थकबाकी झाली आहे. यात अमरावती जिल्ह्यातील एक हजार ८९६ कार्यालये असून त्यांच्याकडे ५६ कोटी ३२ लाख आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील तीन हजार ५३१ कार्यालयाकडे ५५ कोटी २० लाख रुपयांचे वीजबिल थकीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.