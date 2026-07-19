MSRTC: लालपरीने उडविला प्रवाशांच्या चेहऱ्याचा रंग; एसटी भाडेवाढीने मोडणार कंबरडे

अमरावती: एसटी महामंडळाकडून १३.५६ टक्के भाडेवाढ जाहीर करण्यात आली असून आधीच वाहतुकीच्या साधनांअभावी त्रस्त झालेल्या प्रवाशांचे चांगलेच बेहाल होणार आहेत. ही दरवाढ काल मध्यरात्रीपासून लागू झाली असून अमरावती ते पंढरपूरला जाणाऱ्या ‘वारी स्पेशल’ बसेसनाही ही भाडेवाढ लागू असणार आहे. .त्यामुळे विठ्ठल भक्तांमध्ये काहीशी नाराजी आहे. राज्य परिवहन महामंडळाकडून एसटीच्या भाड्यात जवळपास १४ टक्क्याची वाढ जाहीर करण्यात आली आहे. पर्यायाने राज्यासह अमरावती जिल्ह्यात प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांनासुद्धा याचा भुर्दंड बसणार आहे. २० जुलैपासून ‘अमरावती ते पंढरपूर’ विशेष बसेस सुरू होत असून दरवाढीचा फटका या बसेसलाही बसणार आहे, मात्र आरक्षणाला ही दरवाढ लागू असणार नाही..Amravati: देहविक्रीच्या ठिकाणी व्हिडीओ शूट, अधिकाऱ्यांसह उच्चभ्रूंचा समावेश; अडीच हजारात महिलांचा सौदा, व्हीआयपींसाठी.जिल्ह्यांतर्गत प्रवासभाडे वाढल्याने प्रवासी तसेच विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसणार आहे. अमरावती विभागातील आठ आगारनिहाय ही दरवाढ राहणार आहे. विशेष म्हणजे, अमरावतीवरून नागपूर, यवतमाळ तसेच अकोलाकरिता जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या सर्वाधिक असून अमरावती-नागपूर बसने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना या भाडेवाढीचा सर्वाधिक फटका बसणार आहे..एसटी महामंडळाकडून भाडेवाढीला मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार भाडेवाढ करण्यात आली आहे. मात्र यापूर्वीच प्रवासाचे आरक्षण करणाऱ्यांसाठी ही दरवाढ लागू राहणार नाही. - संदीप रायलवार प्रभारी विभाग नियंत्रक, एसटी महामंडळ..Premium|Gut Health : आरोग्याची खरी सुरुवात आतड्यांपासून....एसटी बसेसचा मार्ग जुने - नवीन दर अमरावती - परतवाडा ९१- १०५ अमरावती - मोर्शी ९१ -१०५ अमरावती- चांदूरबाजार ६७- ७० अमरावती - वरुड १६७- १७५ अमरावती - दर्यापूर ९१- १०५ अमरावती - यवतमाळ १६२ - १८५ अमरावती - अकोला १७२ - १९५ अमरावती - नागपूर २६२ - ३००.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.