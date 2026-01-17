Navneet Rana : ''बाळासाहेबांनी स्वत:च्या मुलाला शाप दिला''; मुंबईच्या निकालावरून नवनीत राणांची उद्धव ठाकरेंवर टीका

After BJP’s big win in Mumbai civic polls, Navneet Rana launches sharp attack on Uddhav Thackeray : मुंबई महापालिकेचा निकाल शुक्रवारी जाहीर झाला असून या निवडणुकीत भाजपनं दणदणीत विजय मिळवला आहे. याबरोबरच विजयाबरोबर भाजपाने 25 वर्षांपासून असलेली शिवसेना ठाकरेंची सत्ता उलथवून लावली आहे. या निवडणुकीत भाजपाच्या ८९ जागा निवडणून आल्या असून उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने ६५ जागांवर विजय मिळवला आहे. या निकालानंतर आता विविध राजकीय प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. अशात माजी खासदार नवनीत राणा यांनीही या निकालावरून उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका केली आहे. .नवनीत राणा यांनी आज अमरावतीत माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना त्यांनी मुंबईच्या निकालावरून उद्धव ठाकरे यांना लक्ष्य केलं. तसेच यावेळी त्यांनी अमरावतीच्या निकालावरही भाष्य केल. त्या म्हणाल्या, उद्धव ठाकरेंचं दुकान बंद झालं आहे. मुंबईकरांनी त्यांचं दुकान बंद केलं आहे. खरं तर या निवडणुकीत बाळासाहेबांनी स्वत:च्या मुलाला शाप होता, देवेंद्र फडणवीस यांना आशीर्वाद दिले होते. ज्यांनी भगव्याला वाचवलं, त्यांच्याप्रेम करणारे बाळासाहेब ठाकरे होते'', अशी प्रतिक्रिया नवनीत राणा यांनी दिली..''अजित पवारांनी मला रोखलं, नाही तर त्यावेळी...'', राष्ट्रवादीच्या नेत्याचं नवनीत राणांना प्रत्युत्तर; NCP-BJP वाद चिघळणार?.अमरावतीतल्या निकालावर बोलताना त्या म्हणाल्या, ''अमरावतीत युती तुटली असली तरी कार्यकर्ते आमच्या पाठिशी होते. आता झाल्या गोष्टी मागे सोडून आम्ही अमरावतीच्या विकासासाठी कटीबद्ध आहोत. अमरावतीत भाजपचा महापौर होईल, असं आम्ही सांगितलं होतं. मी स्वत: रवी राणा यांना विनंती केली आहे, की त्यांनी भाजपाला पाठिंबा द्यावा, त्यानुसार, त्यांनी होकारही दिला आहे. युवा स्वाभिमानचा भाजपाला पाठिंबा आहे. त्यानुसार अमरावतीत भाजपाचा महापौर होणार आहे'', असंही त्यांनी सांगितलं..अजित पवारांना लाथ मारून हाकला किंवा माफी मागा, गाडीभर पुरावे कोर्टात द्या; भ्रष्टाचारावरून ठाकरे बंधूंनी फडणवीसांना घेरलं.दरम्यान गेल्या मनपा निवडणुकीच्या तुलनेत यंदा भाजपाच्या जागा कमी झाल्या आहेत. त्यासंदर्भात विचारलं असता, ''जनतेला ज्यांना मतदान करायचं होतंत्यांना केला. काही प्रमाणात तिकीट वाटपातही गोंधळ झाला आहे. त्यामुळे भाजपाचे जागा कमी झाला आहे. प्रामाणिक कार्यकर्त्यांना तिकीट दिल्या असत्या तर निकाल वेगळा असता, याबाबत आम्ही वरिष्ट नेत्यांना कळवणार आहे'', असंही त्या म्हणाल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.