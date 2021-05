कोरोनानिर्बंधांत रक्ताच्या नात्यावर वार; सलग दोन खुनांनी समाजमन चिंतित

By

यवतमाळ : कोरोनापासून (coronavirus) प्रत्येकाचा जीव वाचविण्यासाठी शासन व प्रशासन दिवसरात्र राबत आहे. नागरिकांनी घरात सुरक्षित राहावे, ही अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, कोरोना निर्बंधात रक्ताच्या नात्यावरच वार करून खात्मा (murdere) केला जात आहे. घाटंजी व झरी तालुक्यांमध्ये घडलेल्या सलग घटनांनी समाजमन चिंतित झाले आहे. (Murder of two in Yavatmal district)

घाटंजी तालुक्‍यातील पारवा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत येणाऱ्या झापरवाडी येथे मुलाने वडिलांचा खून केला. महादेव बापूराव गेडाम (वय ६०) असे मृताचे नाव आहे. पोलिसांनी मारुती महादेव गेडाम (वय ३०) याला अटक केली. या घटनेची शाई वाळत नाही, तोच झरीजामणी तालुक्‍यातही खुनाची घटना घडली.

हेही वाचा: वडिलांच्या भेटीसाठी मुलाने दुचाकीने केला ६७० किलोमीटरचा प्रवास

कौटुंबिक कलहातून रागाच्या भरात मुलाने वडिलांच्या छातीत सुरा भोसकून खून केल्याची घटना घडली. नथ्थू केशव आसुटकर (वय ४८, रा. भंडाळा) असे मृताचे नाव आहे. पोलिसांनी वैभव आसुटकर (वय १९) याला अटक केली. कोरोनाच्या कडक निर्बंधांत कुटुंबाला एकत्र राहण्यासाठी वेळ मिळाला. मात्र, त्यात वादाची ठिणगी अधिक प्रमाणात पडत आहे. हाताला काम नसणे, एकाच ठिकाणी बंदिस्त राहावे लागत असल्याने तरुणाईची मानसिकता धोक्‍यात येत असल्याचे या घटनेवरून दिसून येत आहे.

(Murder of two in Yavatmal district)