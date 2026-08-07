Karanja Crime : गरोदर विवाहीतेच्या संशयास्पद मृत्यूचे गूढ उकलले; सैन्यातील जवान पतीला अटक

कारंजा - कारंजा शहर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील शिवनगर येथे आठ महिन्यांच्या गर्भवती विवाहितेच्या संशयास्पद मृत्यूचे प्रकरण आता खुनाच्या गुन्ह्यापर्यंत पोहोचले आहे. विवाहबाह्य संबंधातील अडथळा दूर करण्याच्या उद्देशाने जवान असलेल्या पतीने ६ ऑगस्ट रोजी दुपारी सासू-सासऱ्यांच्या संगनमताने पत्नीचा दोरीने गळा आवळून खून केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी कारंजा शहर पोलिसांनी पतीसह सासू-सासऱ्यांविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल केला असून, पती ज्ञानेश्वर मदने याला अटक केली आहे. आरोपी पतीने गुन्ह्याची कबुली दिल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे..मृत महिलेचे नाव दिपाली ज्ञानेश्वर मदने (वय २५), रा. शिवनगर, ता. कारंजा, असे आहे. तर आरोपींमध्ये पती ज्ञानेश्वर नंदू मदने (वय २८), सासरे नंदू गोविंदराव मदने (वय ५२) आणि सासू पद्मिना नंदू मदने (वय ४७) यांचा समावेश आहे.दरम्यान, ६ ऑगस्ट रोजी दुपारच्या सुमारास ज्ञानेश्वर मदने हा पत्नी दिपालीला उपचारासाठी कारंजा उपजिल्हा रुग्णालयात घेऊन आला होता. कर्तव्यावरील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सागर मस्के यांनी तपासणी करून तिला मृत घोषित केले. त्यावेळी दिपालीच्या गळ्यावर व्रण आढळून आले होते. तसेच ज्ञानेश्वरच्या चेहऱ्यावर नखाने ओरबाडल्यासारख्या जखमा असल्याचे निदर्शनास आले होते..सुरुवातीला दिपालीने आत्महत्या केल्याचे ज्ञानेश्वरने डॉक्टरांना सांगितल्याची माहिती समोर आली होती. त्याच्या चेहऱ्यावरील जखमा शेतातील बाभळीच्या काट्यांमुळे झाल्याचेही त्याने सांगितले होते. मात्र, मृत महिलेच्या गळ्यावरील व्रण आणि पतीच्या चेहऱ्यावरील जखमांमुळे डॉक्टरांना संशय आल्याने पोलिसांना माहिती देण्यात आली. त्यानंतर कारंजा शहर पोलिसांनी ज्ञानेश्वरला ताब्यात घेऊन घटनास्थळी पाहणी केली.पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात दिपालीचा गळा आवळून मृत्यू घडवून आणला असावा, असा संशय व्यक्त करण्यात आला होता. संशयित पतीकडून घटनेबाबत वेगवेगळी माहिती दिली जात असल्याने त्याची कसून चौकशी करण्यात आली..पोलिसांच्या पुढील तपासात आणि मृत महिलेच्या भावाने दिलेल्या फिर्यादीत ज्ञानेश्वरचे विवाहबाह्य संबंध असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या संबंधामुळे दिपाली आणि ज्ञानेश्वर यांच्यात सातत्याने वाद होत असल्याचे तिच्या कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे.दिपाली आणि ज्ञानेश्वर यांचा विवाह २४ मे २०२५ रोजी झाला होता. विवाहानंतर काही काळातच पतीच्या विवाहबाह्य संबंधाच्या कारणावरून दोघांमध्ये वाद सुरू झाल्याचा आरोप आहे. या पार्श्वभूमीवर काही महिन्यांपूर्वी दोन्ही कुटुंबीयांची बैठक झाली होती. या बैठकीत ज्ञानेश्वरने आपले विवाहबाह्य संबंध असल्याचे कबूल करून आपल्याला माफ करण्याची विनंती केली होती, असा दावा मृत दिपालीचा भाऊ तथा फिर्यादी राहुल अनिल माने यांनी माध्यमांशी बोलताना केला..तसेच या विवाहबाह्य संबंधासंदर्भातील व्हॉट्सॲप चॅटिंग आणि व्हिडिओ उपलब्ध असल्याचा दावा राहुल माने यांनी केला आहे. या दाव्यांची सत्यता तपासातून स्पष्ट होणार आहे.याप्रकरणी राहुल अनिल माने यांच्या जबानी रिपोर्टवरून कारंजा शहर पोलिसांनी गुन्हा क्रमांक ५१२/२०२६ अन्वये भारतीय न्याय संहिता कलम १०३(१), ८५ व ३(५) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.फिर्यादीत पतीने विवाहबाह्य संबंधातील अडथळा दूर करण्याच्या उद्देशाने सासू-सासऱ्यांच्या संगनमताने दिपालीचा गळा आवळून खून केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच दिपालीला शारीरिक व मानसिक त्रास दिला जात असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.दरम्यान, ज्ञानेश्वर मदने याला ७ ऑगस्ट रोजी पहाटे सुमारे ३.०३ वाजता अटक करण्यात आली. आरोपीने गुन्ह्याची कबुली दिल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. मात्र, सासू-सासऱ्यांची या घटनेतील नेमकी भूमिका काय होती, याचा तपास पोलिसांकडून सुरू आहे..सैन्यदलातील नोकरी; बदलीनंतर पत्नीला गावी आणलेज्ञानेश्वर मदने हा भारतीय सैन्य जगातील मराठा बटालियनमध्ये कार्यरत असल्याची माहिती यापूर्वी पोलिस तपासातून समोर आली होती. त्याची कोलकाता येथून जम्मू-कश्मीर येथे बदली झाली होती. बदलीनंतर तो पत्नी दिपालीला घेऊन शिवनगर येथे आला होता. काही दिवसापूर्वी पत्नीचा सातव्या महिन्याचा कार्यक्रम घेण्यात आला होता. मात्र, पत्नीला गावी सोडून कर्तव्यावर जाण्याच्या तयारीत असताना दिपालीनेही पतीसोबत जाण्याचा आग्रह धरल्याने दोघांमध्ये वाद झाल्याची प्राथमिक माहिती तपासात समोर आली होती. या वादातून रागाच्या भरात पतीने पत्नीचा गळा आवळला असावा, असा प्राथमिक संशय व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र, या घटनेमागील नेमके कारण आणि घटनाक्रमाचा तपास पोलिसांकडून सुरू आहे..आठ महिन्यांच्या गर्भवतीच्या मृत्यूने हळहळदिपाली ही आठ महिन्यांची गर्भवती होती. तिच्या मृत्यूने शिवनगर परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून, या घटनेने समाजमन हादरले आहे. मुलीच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. कारंजा उपजिल्हा रुग्णालयात दिपालीचे शवविच्छेदन करण्यात आल्यानंतर शिवनगर येथे तिच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. तिचे माहेर मध्य प्रदेशात असल्याने पोलिसांनी तिच्या आई-वडिलांना घटनेची माहिती दिली होती. दरम्यान, या प्रकरणाचा पुढील तपास कारंजा शहर पोलीस करीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.