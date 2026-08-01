विदर्भ

Funeral Crisis: सरणाचे लाकूड न मिळाल्याने जेसीबीने खड्ड्यात अंत्यसंस्कार; कोजबी चक प्रकरणातून ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधांचा अभाव उघड

सरणासाठी लाकूडच नाही; कोजबी चक येथे जेसीबीने खड्डा खोदून अंत्यसंस्कार, ग्रामस्थांच्या डोळ्यांत अश्रू आणि वन विभागावर संताप
A family in Kojabi Chak, Nagbhid taluka, was forced to bury their relative after failing to get firewood for cremation from the forest depot.

A family in Kojabi Chak, Nagbhid taluka, was forced to bury their relative after failing to get firewood for cremation from the forest depot.

esakal
सकाळ वृत्तसेवा
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राहुल रामटेके

तळोधी बा. : माणसाच्या आयुष्यातील शेवटचा प्रवासही सन्मानाने व्हावा, अशी प्रत्येकाची अपेक्षा असते. मात्र, नागभीड तालुक्यातील कोजबी चक येथे अंत्यसंस्कारासाठी आवश्यक सरणाचे लाकूड उपलब्ध न झाल्याने एका कुटुंबावर अत्यंत वेदनादायी प्रसंग ओढवला. अखेर, नाईलाजाने जेसीबीच्या सहाय्याने स्मशानभूमीत खड्डा खोदून मृत व्यक्तीवर अंत्यसंस्कार करण्याची वेळ कुटुंबीय आणि ग्रामस्थांवर आली.

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