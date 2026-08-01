Funeral Crisis: सरणाचे लाकूड न मिळाल्याने जेसीबीने खड्ड्यात अंत्यसंस्कार; कोजबी चक प्रकरणातून ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधांचा अभाव उघड

राहुल रामटेके तळोधी बा. : माणसाच्या आयुष्यातील शेवटचा प्रवासही सन्मानाने व्हावा, अशी प्रत्येकाची अपेक्षा असते. मात्र, नागभीड तालुक्यातील कोजबी चक येथे अंत्यसंस्कारासाठी आवश्यक सरणाचे लाकूड उपलब्ध न झाल्याने एका कुटुंबावर अत्यंत वेदनादायी प्रसंग ओढवला. अखेर, नाईलाजाने जेसीबीच्या सहाय्याने स्मशानभूमीत खड्डा खोदून मृत व्यक्तीवर अंत्यसंस्कार करण्याची वेळ कुटुंबीय आणि ग्रामस्थांवर आली..कोजबी चक येथील युवराज मेश्राम यांचे गुरुवारी निधन झाले. त्यांच्या पार्थिवावर शुक्रवारी सकाळी १० वाजता अंत्यसंस्कार करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, अंत्यसंस्कारासाठी आवश्यक असलेले सरणाचे लाकूड मिळविण्यासाठी कुटुंबीय आणि ग्रामस्थांनी गावातील तसेच तळोधी बा. येथील जळाऊ काष्ठ भंडारात चौकशी केली असता लाकडे उपलब्ध नसल्याचे समोर आले..अन्य ठिकाणीही लाकडांचा शोध घेण्यात आला. मात्र, कुठेही व्यवस्था होऊ शकली नाही. त्यामुळे आधीच दुःखात असलेल्या मेश्राम कुटुंबीयांसमोर मोठे संकट उभे राहिले. अखेर, पर्याय नसल्याने ग्रामस्थांनी जेसीबीच्या सहाय्याने स्मशानभूमीत खड्डा खोदून युवराज मेश्राम यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार केले. हा हृदयद्रावक प्रसंग पाहून उपस्थित ग्रामस्थांचे डोळे पाणावले..मृत व्यक्तीच्या अंतिम संस्कारासाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत सुविधांचाही अभाव असणे ही अत्यंत दुर्दैवी बाब असल्याची भावना नागरिकांनी व्यक्त केली. ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, अंत्यसंस्कारासाठी सरणाचे लाकूड नियमित उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी यापूर्वीही वन विभागाकडे अनेकदा करण्यात आली होती. मात्र, तळोधी येथील जळाऊ काष्ठ भंडारात गेल्या दोन महिन्यांपासून लाकडे उपलब्ध नसल्याने नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे..ग्रामीण भागातील अनेक स्मशानभूमींमध्ये अंत्यसंस्कारासाठी आवश्यक लाकडांची कायमस्वरूपी व्यवस्था नसल्याने दुःखाच्या प्रसंगीही नातेवाईकांना धावपळ करावी लागते. कोजबी चक येथील घटना ही केवळ एका कुटुंबाची व्यथा नसून ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधांच्या अभावाचे वास्तव अधोरेखित करणारी आहे. वन विभागाने जळाऊ काष्ठ भंडारात नियमितपणे लाकडांचा साठा उपलब्ध करून द्यावा, जेणेकरून भविष्यात कोणत्याही कुटुंबावर अशी वेदनादायी वेळ येऊ नये, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे..तळोधी बा. येथील जळाऊ काष्ठ भंडारात गेल्या दोन महिन्यांपासून लाकडे उपलब्ध नाहीत. याबाबत वरिष्ठ विभागाकडे आवश्यक लाकूड उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. भविष्यात असा तुटवडा निर्माण होऊ नये यासाठी आवश्यक व्यवस्था करण्यात येईल.- तेजस सूर्यवंशी, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, तळोधी बा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.