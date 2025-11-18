Video : नागपुरात गो-तस्करी करणाऱ्या वाहन चालकाला भररस्त्यात केलं विवस्त्र, पोलीस स्टेशनपर्यंत काढली धिंड

गाईंची तस्करी करणाऱ्याला गाडीच्या चालकाला विवस्त्र केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. पवनी भंडारा मार्गे नागपुरात गोतस्करीचं वाहन घेऊन येणाऱ्याला विवस्त्र करण्यात आलं आहे. दिघोरी परिसरात रविवारी रात्री ११ च्या सुमारास ही घटना घडली. यावरून आता मोठा वाद निर्माण झाला आहे. तसेच याप्रकरणी गाडी चालकाविरोधात पोलिसांत तक्रारही दाखल करण्यात आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, रात्री ११ च्या सुमारास गाईंची तस्करी करणारे वाहन दिघोरी मार्गावरून जाणार असल्याची माहिती हिंदू एकता प्रतिष्ठानच्या कार्यकर्त्याना मिळाली होती. त्यानंतर स्वप्नील साळुंखे यांच्यासह शेकडो कार्यकर्त्यांनी ठिकाणी लपून होते. यावेळी गाडी येताच त्यांनी गाडीला अडवलं. यावेळी गाडीत गायी असल्याचं स्पष्ट झाली. त्यानंतर कार्यकर्त्यांनी चालकाला मारहाण करत त्याला विवस्त्र केलं..Nagpur Accident:'अपघातात एक ठार, युवती गंभीर'; अमरावती- नागपूर महामार्गावर तिवसा बसस्थानकासमोरची घटना, काय घडलं...संबंधित गाडी चालकाला विवस्त्र करत तशाच परिस्थितीत त्याला हुडकेश्वर पोलीस स्टेशनपर्यंत नेण्यात आलं. तसेच त्याच्या विरोधात तक्रार दाखल करत त्याला हुडकेश्वर पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आलं. याप्रकरणी आता चालकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला तपास सुरु असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं..Nagpur weather Update:'विदर्भातील अनेक भागांमध्ये थंडीचा कडाका वाढला'; नागपूरमध्ये किमान तापमान १०.८ अंशांवर, थंडीच्या लाटेचा इशारा.दरम्यान, गेल्या काही दिवसांत नागपूरमध्ये गोतस्करीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. त्यामुळे वारंवार अशाप्रकारच्या घटनांच्या माध्यमातून पुढे येत आहे. गेल्या रविवारी रात्री गोतस्करी करणाऱ्या एका ट्रकला आग लागून 30 जण जनावर दगावल्याची घटना घडली होती. त्यानंतर गोरक्षकांकडून संताप व्यक्त करण्यात आला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.