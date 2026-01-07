Todays Weather Update : नागपूरकरांनी अनुभवली पाच वर्षांतील थंडगार रात्र; पारा प्रथमच ७.६ अंशांवर; विदर्भात आज कसं असेल तापमान?

विदर्भ

Nagpur Records Coldest Night in 5 Years : हवामान विभागाने व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार, विदर्भात मंगळवारी थंडीचा कहर दिसून आला. हवेतील प्रचंड गारठ्यामुळे विदर्भातील बहुतांश शहरांचा पारा खाली आला. प्रादेशिक हवामान विभागाने यलो अलर्ट दिल्यामुळे बुधवारीही पारा खाली जाण्याची दाट शक्यता आहे.
Nagpur experiences its coldest January : विदर्भात मंगळवारी थंडीच्या लाटेने अक्षरशः भीषण रूप धारण केले. नागपूरसह अनेक जिल्ह्यांच्या तापमानात ६ अंशांपर्यंत मोठी घट होऊन पारा चक्क ७ अंशांवर आला. थंडीच्या थर्ड डिग्री टॉर्चरने अख्खी उपराजधानी गारठली. नागपुरात नोंद झालेले ७.६ अंश सेल्सिअस तापमान यंदाच्या हिवाळ्यासह गेल्या पाच वर्षांतील जानेवारी महिन्यातील नीचांकी ठरले, तर विदर्भात सर्वात कमी तापमानाची नोंद गोंदिया येथे करण्यात आली.

