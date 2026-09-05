Nagpur Engineering Scam: नागपुरात अभियांत्रिकी प्रवेशाचे रॅकेट; अल्पसंख्याक कोट्यासाठी टीसीत फेरफार, पाच एजंटांविरुद्ध गुन्हा

नागपूर : अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील प्रवेशासाठी बनावट कागदपत्रे तयार करून विद्यार्थ्यांना अल्पसंख्याक प्रवर्गात प्रवेश मिळवून देणारे रॅकेट नागपुरात सक्रिय असल्याचे समोर आले आहे. त्यावरून नंदनवन आणि एमआयडीसी ठाण्यातील पाच एजंटसह महाविद्यालयातील कर्मचाऱ्यांवरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .शीतन धीर, वृषभ धोटे आणि पंकज धारवाल, शिवम निंबाळकर आणि कौन्सिलर अशी आरोपींची नावे आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रियदर्शनी भगवती कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग आणि रायसोनी अभियांत्रिकी महाविद्यालयात प्रथम वर्ष बी.टेक.च्या प्रवेशासाठी शाळा सोडण्याच्या प्रमाणपत्रात (टीसी) फेरफार करून विद्यार्थिनीला हिंदी भाषिक असल्याचे दाखविण्यात आल्याची माहिती तपासात समोर आली. पहिल्या प्रकरणात नंदनवन पोलिसांनी तीन एजंट्सविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. नंदनवनमध्ये राहणारे पालक त्यांच्या मुलीसह प्रथम वर्ष बी.टेक. (एआय) प्रवेशासाठी प्रियदर्शनी भगवती कॉलेजमध्ये गेले होते. त्यावेळी शीतन धीर याने मॅनेजमेंट कोट्यातून प्रवेश मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर मनिषनगर परिसरातील कार्यालयात विद्यार्थिनीची कागदपत्रे घेण्यात आली. याच ठिकाणी प्रवेशासाठी आवश्यक कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून प्रवेशासाठी विद्यार्थिनीच्या शाळा सोडण्याच्या प्रमाणपत्रातील (टीसी) मातृभाषा बदलून ती हिंदी भाषिक असल्याचे दाखविण्यात आले. त्याआधारे तिला अल्पसंख्याक प्रवर्गातून प्रवेश मिळवून दिला..याशिवाय एमआयडीसीमध्ये हिगण्यातील रायसोनी अभियांत्रिकी महाविद्यालयात प्रथम वर्षाच्या प्रवेश मिळवून देण्याच्या बहाण्याने २ लाख ५० हजारांची फसवणूक केल्याची माहिती उघडकीस आली. शिवम निंबाळकर याने रायसोनी महाविद्यालयात मॅनेजमेंट विभागात ओळख असल्याचे सांगून विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी बनावट टीसी आणि खोटी कागदपत्रे तयार केली. त्या आधआरे गेल्यावर्षी बी.टेक. (एआय)मध्ये प्रवेश मिळवून दिला..दरम्यान उच्च व तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या चौकशीत हा प्रकार उघडकीस आल्यावर प्रवेश नियामक प्राधिकरणाने (एआरए) ३१ जुलै २०२६ रोजी विद्यार्थ्यांचा प्रवेश रद्द केला. त्यावरून दोन्ही पोलिस ठाण्यात दाखल तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी चौकशीस सुरुवात केली. त्यात एजंट्सच्या संगनमताने कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून प्रवेश मिळवून देण्याचा हा प्रकार असल्याचे पोलिस तपासात समोर आले. त्यावरून नंदनवन आणि एमआयडीसी पोलिसांनी माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि फसवणूकीचा पाच एजंट आणि महाविद्यालयातील कर्मचाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला. प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पोलिस उपायुक्त महक स्वामी यांच्या मार्गदर्शनात करण्यात येत आहे..व्हॉट्सॲप संदेशामुळे प्रकार उघडप्रवेशानंतर दोन्ही विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा सुरू होत्या. मात्र, जानेवारी २०२६ मध्ये महाविद्यालयाच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर आलेल्या संदेशामुळे या प्रवेशाच्या कागदपत्रांबाबत संशय निर्माण झाला. त्यानंतर महाविद्यालयाचे प्राचार्य आणि उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या (डीटीई) पातळीवर कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात आली. या पडताळणीत प्रवेशाच्या वेळी सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये विसंगती आढळून आली. संबंधित कागदपत्रे बनावट असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर प्रवेश रद्द केला..३२० विद्यार्थ्यांचा समावेशया घटनेमुळे प्रवेश प्रक्रियेत बनावट कागदपत्रांचा वापर करून अल्पसंख्याक कोट्याचा लाभ मिळवून देणारे जाळे कार्यरत आहे का, याची चर्चा सुरू झाली आहे. शहरातील विविध महाविद्यालयांत अशाचप्रकारे प्रवेश देण्यात आले असून त्यातून ३२० विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करण्यात आले आहे. एजंटकडून पालकांना मॅनेजमेंट कोटा किंवा अन्य विशेष प्रवर्गातून प्रवेशाचे आमिष दाखवून मोठ्या रकमेची मागणी केली जाते का आणि त्यानंतर बनावट कागदपत्रांच्या आधारे प्रवेश प्रक्रिया पुढे नेली जाते का, याचाही तपास होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.