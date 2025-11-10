Vidarbha Cold: विदर्भात थंडी आली रे! नागपूर@१४.४, गोंदियाचा पारा ११.५ डिग्रीवर

नागपूर : जम्मू-काश्मीरसह पहाडी भागांमध्ये सुरू असलेल्या बर्फवृष्टीमुळे विदर्भात थंडीचा कडाका वाढला आहे. रविवारी नागपूरचा पारा दीड अंशाने घसरून १४.४ वर आला असून, विदर्भातील नीचांकी तापमानाची नोंद गोंदियात झाली. सध्या थंडीसाठी अनुकूल वातावरण असल्यामुळे हुडहुडी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे..सध्या उत्तर भारतात जोरदार बर्फ पडत आहे. त्याचा विदर्भातही प्रभाव दिसून येत आहे. रविवारी नागपूरसह अकराही जिल्ह्यांतील किमान तापमानात लक्षणीय घट झाली. चोवीस तासांत नागपूरच्या तापमानात १.६ अंशांची घसरण होऊन पारा या हिवाळ्यात प्रथमच १५ अंशांच्या खाली आला. गोंदियाच्या तापमानात ३.३ अंशांची घट झाली..येथे नोंद झालेले ११.५ अंश सेल्सिअस तापमान संपूर्ण विदर्भात नीचांकी ठरले. याशिवाय भंडारा (१२), अमरावती (१२.५), वाशीम (१२.६), यवतमाळ (१३.०), बुलडाणा (१३.८), गडचिरोली (१४.२), अकोला (१४.३) येथेही थंडीची तीव्रता जाणवली. कमाल तापमानातही घट दिसून आली..अचानक वाढलेल्या गारठ्यामुळे स्वेटर्स, जॅकेट्स व अन्य ऊबदार कपडे बाहेर पडले असून, पंखेही थंडावले आहेत. थंडीचा सर्वाधिक प्रभाव सध्या ग्रामीण भागांत जाणवत आहे. त्यामुळे थंडीपासून बचाव करण्यासाठी नागरिकांना शेकोटीचा आधार घ्यावा लागत आहे. रात्री व पहाटेच्या सुमारासच नव्हे, दिवसाही हलकी हुडहुडी जाणवत आहे. सायंकाळ होताच गारठा वाढू लागतो..Jalgaon News : गुलाबी थंडीची प्रतीक्षा संपणार! ७ नोव्हेंबरपासून जळगावात थंडीचा जोर वाढणार, तापमान १७ अंशांपर्यंत खाली येणार.थंडीच्या दिवसांत आजार विशेषतः श्वसनाचे आजार डोके वर काढत असल्याने वैदर्भीयांना सावध राहण्याची गरज आहे. सध्या आकाश निरभ्र असल्यामुळे व नजीकच्या काळात पावसाची कसलीही शक्यता नसल्यामुळे थंडीचा कडाका आणखी वाढण्याची शक्यता प्रादेशिक हवामान विभागातर्फे वर्तविण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.