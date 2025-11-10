विदर्भ

Vidarbha Cold: विदर्भात थंडी आली रे! नागपूर@१४.४, गोंदियाचा पारा ११.५ डिग्रीवर

Vidarbha Experiences Severe Cold Wave: विदर्भात थंडीचा कडाका; नागपूरमध्ये तापमान १४.४ आणि गोंदियात ११.५ अंश सेल्सिअस नोंदला. नागरिकांना थंडीपासून बचावासाठी उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : जम्मू-काश्मीरसह पहाडी भागांमध्ये सुरू असलेल्या बर्फवृष्टीमुळे विदर्भात थंडीचा कडाका वाढला आहे. रविवारी नागपूरचा पारा दीड अंशाने घसरून १४.४ वर आला असून, विदर्भातील नीचांकी तापमानाची नोंद गोंदियात झाली. सध्या थंडीसाठी अनुकूल वातावरण असल्यामुळे हुडहुडी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

