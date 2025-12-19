Vidarbha Cold Wave: थंडीचा कडाका आणखी वाढणार; नागपूरचा पारा १० अंशांवर, गोंदिया विदर्भात नीचांकावर

नागपूर : विदर्भात थंडीचा कहर दिवसागणिक वाढत असून गुरुवारीही नागपूरसह बहुतांश जिल्ह्यातील तापमानात अंशतः घसरण झाली. नागपूरचा पारा चोवीस तासांत अर्ध्या अंशाने घसरून १० अंशांवर आला..तर सध्या थंडीचे केंद्रस्थान असलेल्या गोंदिया येथे नीचांकी तापमानाची नोंद करण्यात आली. शीतलहरसाठी सध्या अनुकूल वातावरण असल्यामुळे या आठवड्यात गारठा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे..जम्मू-काश्मीरसह संपूर्ण उत्तर भारतात पुन्हा हिमवृष्टीचा जोर वाढला आहे. त्याचा तीव्र प्रभाव सध्या विदर्भ, मध्यप्रदेश, छत्तीसगडसह मध्यभारतातील अन्य मैदानी भागांमध्ये आहे. बुधवारच्या तुलनेत गुरुवारी नागपूरच्या किमान तापमानात ०.४ अंशाची घट होऊन पारा १० अंशांवर स्थिरावला. गोंदियावासीयांसाठी यंदाचा हिवाळा अक्षरशः जीवघेणा ठरत आहे. येथे गुरुवारीही विदर्भात सर्वात कमी ८.४ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद करण्यात आली..बुलडाणा वगळता विदर्भातील सर्व जिल्ह्यांमधील तापमान १२ अंशांच्या खाली आले आहे. थंडीचा सर्वाधिक प्रभाव ग्रामीण भागात दिसत आहे. शहरवासीही हुडहुडीने कमालीचे त्रस्त झाले आहेत. रात्रीच नव्हे, दिवसाही गारवा जाणवत आहे. आगामी काळात थंडीची लाट आणखी तीव्र होण्याची शक्यता प्रादेशिक हवामान विभागातर्फे वर्तविण्यात आल्याने वैदर्भीयांना अधिक सतर्क राहावे लागणार आहे..Nagpur Cold : दोन दिवसांत सात अंशांनी घसरला पारा; नागपूर ११, भंडारा १० अंशांवर.विदर्भातील तापमानजिल्हा तापमानगोंदिया ८.४यवतमाळ ९.६नागपूर १०.०भंडारा १०.०अमरावती ११.०अकोला १०.९वर्धा ११.०वाशीम ११.२गडचिरोली ११.६चंद्रपूर १२.०बुलडाणा १३.०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.