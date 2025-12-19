विदर्भ

Vidarbha Cold Wave: थंडीचा कडाका आणखी वाढणार; नागपूरचा पारा १० अंशांवर, गोंदिया विदर्भात नीचांकावर

Nagpur Temperature Drops to 10°C: विदर्भात थंडीचा कहर दिवसागणिक वाढत असून गुरुवारीही नागपूरसह बहुतांश जिल्ह्यातील तापमानात अंशतः घसरण झाली. नागपूरचा पारा चोवीस तासांत अर्ध्या अंशाने घसरून १० अंशांवर आला.
