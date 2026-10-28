नागपूर पदवीधर निवडणूक; दुसऱ्या पसंतीच्या मतांमध्ये वंजारींची मुसंडी; महायुतीच्या कोहळेंचे मताधिक्य केले सर; निकालाकडे राज्याचं सर्वांचे लक्ष

नागपूर : नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत दुसऱ्या पसंतीच्या मतमोजणीदरम्यान निकालाचे चित्र बदलत गेले. पहिल्या पसंतीच्या मतांमध्ये भाजपचे उमेदवार सुधाकर कोहळे यांनी घेतलेली आघाडी कमी करत महाविकास आघाडीचे उमेदवार ॲड. अभिजीत वंजारी यांनी जोरदार मुसंडी मारली. रात्री नऊ वाजेपर्यंत ही स्थिती कायम असल्याने मतमोजणी केंद्रावरील काँग्रेस आणि भाजपच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्सुकता आणि धाकधूक वाढली आहे..पहिल्या पसंतीच्या मतमोजणीत कोहळे यांनी सुमारे सव्वाचार हजार मतांची आघाडी घेतली होती. मात्र, कोणत्याही उमेदवाराला विजयासाठी आवश्यक मतांचा कोटा पूर्ण करता आला नाही. त्यामुळे दुसऱ्या पसंतीच्या मतमोजणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते..Nagpur Graduate Constituency Election : पदवीधरांच्या ढिगभर चुका, १५ हजार मतं बाद; मतदान जनजागृतीचा अभाव .बुधवारी पहाटे दुसऱ्या पसंतीच्या मतांची मोजणी सुरू झाली. सुरुवातीच्या टप्प्यात कोहळे यांची आघाडी कायम होती. मात्र, उमेदवार बाद होत गेले आणि त्यांच्या मतांचे हस्तांतरण सुरू झाल्यानंतर निवडणुकीतील चुरस वाढली. विशेषतः कराळे यांच्या मतांच्या हस्तांतरणामुळे वंजारी यांच्या मतांमध्ये वाढ झाल्याचे दिसून आले. त्यामुळे काँग्रेसच्या गोटात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले..अधिकृत दुसऱ्या फेरीअखेर कोहळे यांना ६० हजार ९२४, तर वंजारी यांना ५६ हजार ६३० मते मिळाली. नितेश कराळे यांना २४ हजार २४९ मते मिळाली. या टप्प्यावर कोहळे ४ हजार २९४ मतांनी आघाडीवर होते. दुसरीकडे, अवैध मतांची संख्या १५ हजार १०६ इतकी नोंदविण्यात आली. मतमोजणीतील घडामोडी रात्री उशिरापर्यंत कायम असल्याने अंतिम निकालाबाबतची उत्सुकता कायम आहे..Nagpur Graduate Election : 32 हजार 324 मते बाद होणार! दुसऱ्या पसंतीक्रमावर निकालाचे गणित; कोटा पूर्ण करण्यासाठी कोहळेंना 14,514, तर वंजारींना 18,808 मतांची गरज.कराळे गुरुजींची मते निर्णायक?दुसऱ्या पसंतीची मतमोजणी सुरू असताना नितीश कराळे यांच्या पहिल्या पसंतीचे मतांचे आकडे अभिजित वंजारींच्या पारड्यात पडताना दिसत होते. त्यामुळे वंजारीना कोहळेंनी घेतलेली लीड सहज सर करता आली. रात्री उशिरापर्यंत निकाल घोषित न झाल्याने कराळे गुरुजींची मते निर्णायक ठरतील का, अशी चर्चा कार्यकर्त्यांमध्ये होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.