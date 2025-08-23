विदर्भ

Flyover: उड्डाणपुलाचे काम ३१ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण न केल्यास अवमानना कारवाई; अमरावती मधील अपूर्ण कामावरून उच्च न्यायालयाचा अल्टिमेटम

Nagpur High Court: अमरावतीतील सात वर्षांपासून रखडलेल्या उड्डाणपुलाचे काम ३१ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले. कामात उशीर झाल्यास अवमानना कारवाई होईल, अशी कठोर तंबीही न्यायालयाने दिली.
Nagpur High Court
Nagpur High Courtsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : अमरावती येथील चित्रा टॉकीज जवळील उड्डाणपुलाचे अपूर्ण काम ३१ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे आश्‍वासन सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिले.

Court
PWD
Infrastructure
Amravati flyover project
Mumbai High Court ultimatum

