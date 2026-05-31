Nagpur Heatwave Deaths : नागपुरात उष्माघाताचा कहर ! एकाच दिवशी तिघांचा मृत्यू, प्रशासन अलर्टवर

सतत वाढत्या तापमानामुळे नागपूर शहरात उष्माघाताच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे.एकाच दिवशी तीन जणांचा उष्माघाताने मृत्यू झाल्याची प्रकरणे समोर आली आहेत. यामुळे आरोग्य यंत्रणा आणि प्रशासनात खळबळ उडाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार जरीपटका परिसरात ४२ वर्षीय जागेश्वर यांना बस थांब्याजवळ बेशुद्ध अवस्थेत आढळले. तहसील पोलिसांनी त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल केले, मात्र उपचारादरम्यान डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. तर दुसरीकडे सेंट्रल एव्हेन्यू जवळील तहसील पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील सेंट्रल एव्हेन्यूवर ३५ वर्षीय एक अनोळखी युवक मृतावस्थेत आढळला.तर खोब्रागडे चौक येथे सुमारे ४० वर्षीय एक अनोळखी इसमाचा मृतदेह सापडला. या दोन्ही अनोळखी व्यक्तींची ओळख अद्याप पटलेली नाही..Nagpur District: सावनेर परिसरात एकाच दिवशी उष्माघाताचे दोन बळी; चार दिवसांत तिसरी घटना; वाढत्या तापमानाने चिंता वाढली, खबरदारी घेण्याचे प्रशासनाचे आवाहन.तिन्ही प्रकरणांमध्ये तहसील पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. प्राथमिक तपासानुसार, तिघांचाही मृत्यू उष्माघात मुळे झाल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.पोलिसांनी पुढील तपास सुरू केला असून, मृतदेहांचे शवविच्छेदन अहवाल येताच अधिक स्पष्टता येईल, असे सांगण्यात आले आहे..Nagpur Heatwave: नागपूरमध्ये उष्णतेचा कहर; रेल्वेस्थानक व शहरात १० अनोळखी मृतदेह आढळल्याने खळबळ.नागपूरात गेल्या काही दिवसांपासून तापमान ४४ ते ४६ अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान आहे. यामुळे बाहेर काम करणारे मजूर, वृद्ध आणि अल्पवयीन मुलांसह सामान्य नागरिकांना मोठा धोका निर्माण झाला आहे. आरोग्य विभागाने नागरिकांना दुपारच्या वेळी बाहेर पडताना काळजी घेण्याचे आवाहन केले आहे..नागरिकांसाठी सूचना दुपारी १२ ते ४ या काळात शक्यतो बाहेर पडू नकाभरपूर पाणी आणि ओआरएस घ्याहलके रंगाचे, सैल कपडे घालाथकवा जाणवल्यास तातडीने सावलीत बसावे.