Nagpur Highway: नागपूरच्या महामार्गावरील मृत्यूंना ‘ब्रेक’; १२८ जणांचे प्राण वाचले, दोन महिन्यांत २६ टक्क्यांनी घट

नागपूर: नागपूर महामार्ग परिक्षेत्रात राबविण्यात आलेल्या डेटा-आधारित संयुक्त कारवाईचा सकारात्मक परिणाम समोर आला असून, जून-जुलै २०२६ या दोन महिन्यांत महामार्गावरील अपघाती मृत्यूंमध्ये तब्बल २६ टक्क्यांची घट झाली आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत झालेल्या ४४२ मृत्यूंची संख्या यंदा ३२९ वर आली असून, त्यामुळे १२८ नागरिकांचे प्राण वाचले आहेत..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.महामार्ग पोलीस आणि जिल्हा पोलिसांच्या संयुक्त पथकांनी १३ युनिटमध्ये सुमारे ८० अतिधोकादायक ठिकाणी रोटेशन पद्धतीने बंदोबस्त ठेवला. १०८ ब्लॅक स्पॉट, ६६९ अपघातप्रवण ठिकाणे, ६१ अतिधोकादायक विभाग, ५२० दुचाकी अपघातप्रवण क्षेत्रे आणि ९९ पादचारी अपघातप्रवण ठिकाणांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले..जुलै महिन्यात अंमलबजावणी मोहिमेत मोठी वाढ झाली. मद्यधुंद वाहनचालकांविरोधात ८२७ कारवाया, हेल्मेट न वापरणाऱ्यांवर २३ हजार ४८७, वेगमर्यादा उल्लंघन करणाऱ्यांवर २५ हजार ८४३, तर नो-पार्किंगच्या १९ हजार ७०३ कारवाया करण्यात आल्या. याशिवाय ६ लाख ८० हजार १६८ ब्रेथ ॲनालायझर चाचण्या घेण्यात आल्या आणि २९ हजार ६३४ जड वाहनांवर कारवाया करण्यात आल्यात अशी माहिती महामार्ग पोलिस अधीक्षक डॉ. लोहित मतानी यांनी दिली..राष्ट्रीय,राज्य महामार्गावरही २३ टक्क्यांची घटराष्ट्रीय, राज्य आणि द्रुतगती महामार्गांवरील प्राणघातक अपघातांतही २३ टक्क्यांची घट नोंदविण्यात आली आहे. ही कामगिरी महामार्ग पोलीस अधीक्षक डॉ. लोहित मतानी यांनी २० मे २०२६ रोजी पदभार स्वीकारल्यानंतर सुरू केलेल्या डेटा-आधारित संयुक्त कृती आराखड्यामुळे शक्य झाल्याचा दावा केला आहे..‘मृत्यूंजय दूत’ ठरले प्रभावी'मृत्युंजय दूत' योजनेचाही या यशात मोठा वाटा ठरला. जुलै महिन्यात या स्वयंसेवकांनी ६३ जणांचे प्राण वाचविले, तर १,३१० जनजागृती कार्यक्रम आणि १५३ सुरक्षा उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यात आली. याशिवाय आयआयटी मद्रास विकसित 'संजय टूल'च्या मदतीने संयुक्त अभियांत्रिकी पाहण्या करून ब्लॅक स्पॉटवर सूचना फलक, रंबल स्ट्रिप, गार्डरेल आणि रस्ते सुधारणा करण्यात येत आहेत..अशी आहे आकडेवारीअपघातातील मृत्यू२०२५ - ४९२२०२६ - ३६४एकूण घट - १२९टक्केवारी - २६ टक्के.Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.राष्ट्रीय,राज्य महामार्गावरील मृत्यू२०२५-३०८२०२६ - २४०एकूण घट - ६८टक्केवारी - २३ टक्के......एकूण अपघाती मृत्यू२०२५ - २,१८९२०२६ - १,८८४एकूण घट - १८१टक्केवारी - १३ टक्के.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.