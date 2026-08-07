विदर्भ

Nagpur Highway: नागपूरच्या महामार्गावरील मृत्यूंना ‘ब्रेक’; १२८ जणांचे प्राण वाचले, दोन महिन्यांत २६ टक्क्यांनी घट

Nagpur Highway Deaths Drop 26 Percent as 128 Lives Are Saved: डेटा-आधारित संयुक्त कारवाई, कडक अंमलबजावणी आणि ‘मृत्युंजय दूत’ योजनेमुळे नागपूर महामार्गावरील अपघाती मृत्यूंमध्ये लक्षणीय घट; ब्लॅक स्पॉट, अतिधोकादायक विभाग आणि अपघातप्रवण ठिकाणांवर विशेष लक्ष
Nagpur Highway Accident Deaths Fall by 26 Percent in Two Months Saving 128 Lives Through Stronger Road Safety Measures

Nagpur Highway Accident Deaths Fall by 26 Percent in Two Months Saving 128 Lives Through Stronger Road Safety Measures

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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नागपूर: नागपूर महामार्ग परिक्षेत्रात राबविण्यात आलेल्या डेटा-आधारित संयुक्त कारवाईचा सकारात्मक परिणाम समोर आला असून, जून-जुलै २०२६ या दोन महिन्यांत महामार्गावरील अपघाती मृत्यूंमध्ये तब्बल २६ टक्क्यांची घट झाली आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत झालेल्या ४४२ मृत्यूंची संख्या यंदा ३२९ वर आली असून, त्यामुळे १२८ नागरिकांचे प्राण वाचले आहेत.

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