यू-ट्युब पाहून मुलीचा गर्भपात करण्याचा प्रयत्न, नागपूरमधील धक्कादायक घटना; १८ वर्षीय आरोपीला अटक

नागपूर : प्रेमसंबंधातून १६ वर्षीय मुलगी गर्भवती झाल्याने तिच्या गर्भपात करण्यासाठी चक्क यू-ट्यूब पाहून वनऔषधी दिल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. पाचपावली पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत ही घटना घडली. याप्रकरणी पोलिसांनी १८ र्षीय युवकावर पोक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल करीत त्याला अटक केली आहे. यश राजेश गुटके (वय १८) असे अटकेतील आरोपीचे नाव आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, पाचपावलीतील एका शाळेत दोघेही अकरावीत शिकतात. एक वर्षांपूर्वी दहावीत त्यांची मुलीशी मैत्री आणि त्यातून समोर प्रेमसंबंध जुळले. यातूनच तो तिला नेहमीच परिसरातील गार्डनमध्ये भेटायला बोलवायचा. त्यानंतर मुलगी अकरावीत गेल्यावरही तो तिच्या संपर्कात होता. वर्ग सुटल्यावर तो तिला भेटायचा. गेल्यावर्षी त्याच्या घरी कुणीच नसताना, त्याने तिला घरी बोलाविले..Nagpur Flight Fares: मुंबई-नागपूरचे प्रवास भाडे २२ हजार पार;दिवाळीत प्रवाशांना ‘फटाका’; विमान कंपन्यांकडून विक्रमी वाढ.तिथे त्याने मुलीला लग्नाचे आमिष दाखवित, तिच्यावर अत्याचार केला. त्यानंतर काही महिन्यांपूर्वी मुलगी गर्भवती झाली. ही बाब यशला कळताच, त्याने यू-ट्यूबवर बघून काही वनऔषधींची माहिती काढली. त्या दिल्यावर गर्भपात होईल असे त्याला वाटले. याशिवाय त्याने युवतीला मिरे आणि गुळाचा काढा पिण्यास सांगितले..Nagpur Farmhouse Raid : नागपूरच्या 'ग्रीन फार्म'मध्ये डान्स बारच्या धर्तीवर अश्लील नृत्याचा धिंगाणा.ते प्यायल्यानंतरही त्याचा फायदा न झाला नाही. त्यातच मुलीची प्रकृती बिघडली, त्यानंतर तिने घरीच एका बाळाला जन्म देखील दिला. दरम्यान याची माहिती पाचपावली पोलिसांना मिळताच, त्यांनी मुलीच्या नातेवाईकांची चौकशी केली. त्यातून हे बिंग फुटले. पोलिसांनी तरुणाविरोधात पोक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल करत आरोपीला अटक केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.