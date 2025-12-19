विदर्भ

Organic Farming Success: विषमुक्त उत्पादनातून साकारले शेतीचे नवे मॉडेल; विषमुक्त उत्पादनातून साकारले शेतीचे नवे मॉडेल

From Conventional Losses to Organic Farming Success: नागपूरजवळील मोहाली येथील शेतकरी सुनिता वाधवा यांनी विषमुक्त मिश्रशेतीचे स्वावलंबी मॉडेल उभे केले आहे. ३ एकरांवर सुरू केलेली शेती २४ एकरांपर्यंत नेणारी ही प्रेरणादायी यशोगाथा आहे.
Organic farming success story in India

Organic farming success story in India

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

चेतन बेले

नागपूर : काळ बदलला मात्र शेतकऱ्यांचा शेतीच्या पद्धतीत अपेक्षित बदल न केल्याने शेतकऱ्यांकडे असलेली हेक्टरवरील जमीन एकरावर आली. मात्र सुशिक्षित वाधवा दाम्पत्याने विषमुक्त शेतीत मिश्रशेतीचे स्वावलंबी मॉडेल तयार करीत तीन एकर शेती २४ एकरावर नेली आहे. ही किमया काटोल मार्गावरील मोहाली येथील शेतकरी सुनिता सुरेंद्र वाधवा यांनी करून दाखविली आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
vegetable
organic farming
Farm
Success story

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com