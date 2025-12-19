Organic Farming Success: विषमुक्त उत्पादनातून साकारले शेतीचे नवे मॉडेल; विषमुक्त उत्पादनातून साकारले शेतीचे नवे मॉडेल

चेतन बेले नागपूर : काळ बदलला मात्र शेतकऱ्यांचा शेतीच्या पद्धतीत अपेक्षित बदल न केल्याने शेतकऱ्यांकडे असलेली हेक्टरवरील जमीन एकरावर आली. मात्र सुशिक्षित वाधवा दाम्पत्याने विषमुक्त शेतीत मिश्रशेतीचे स्वावलंबी मॉडेल तयार करीत तीन एकर शेती २४ एकरावर नेली आहे. ही किमया काटोल मार्गावरील मोहाली येथील शेतकरी सुनिता सुरेंद्र वाधवा यांनी करून दाखविली आहे..सुनिता वाधवा या मूळच्या पंजाबच्या शेतकरी कुटुंबातील. २००३ मध्ये त्या नागपूरला सहकुटुंब आल्या. त्यांनी ५८ व्या वर्षी काटोल रोड येथे ३ एकरावर शेती सुरू केली. पती उद्योजक असल्याने त्यांनी एक एकरात फार्म हाऊस गार्डनिंग केले. येथील पारंपरिक तुर, चणा, कपाशी आदी पिके घेतली..मात्र सुरुवातीलाच तोटा झाला. त्यानंतर पारंपरिक शेतीला फाटा देत विषमुक्त शेतीचा प्रयोग करत दोन देशी गायी घेतल्या. शेण, गोमूत्र, गुळ, आदींपासून जैविक खते, पाला पाचोळा, लिंब, कडूलिंब यापासून तयार किटनाशकांचा प्रयोग करीत पारंपरिक बियाण्यातून दोन एकरात मिश्रशेती केली..आधी विषमुक्त अन्न, भाजीपाला पिकांत प्रयोग केले. काही फसले तर बहुतेक प्रयोगांना यश आले. बहुतेक शेतमाल प्रक्रिया करून बाजारात मागणीनुसार विकतात. जोड म्हणून, कुक्कुट पालन, दुग्धव्यवसाय, कृषी पर्यटन सुरू केले. ३ एकरात सुरू केलेल्या शेतीचा प्रवास २४ एकरांवर गेला आहे..Nashik Farmer Success : केवळ १० गुंठे क्षेत्रातून भरघोस उत्पन्न; दौलत टर्ले यांचा वांगी पिकाचा यशस्वी प्रयोग!.शेतात आंबा, फणस, स्ट्रॉबेरी, सैतूर, पपई, संत्रा, मोसंबी, पेरू अशा २० पेक्षा जास्त फळांची बाग, १० पेक्षा जास्त भाजीपाला पिके, चार प्रकारचा गहू, सहा प्रकारची हळद, तूर, चणा, मोहरी अशी अनेक पिके घेतात. सर्व शेतमालावर प्रक्रिया करून सोशल मीडियातून विक्री केली जाते. काळ्या मातीत खजुराच्या शेतीचा प्रयोग यशस्वी करून त्याचे माहेरघर संबोधणाऱ्या गुजरातमध्ये विक्रीही केली. जैविक शेतीत १० किलो प्रतिनग लौकी उत्पादन घेतल्याचे त्यांनी सांगितले..अन् पारंपरिक पद्धतीला दिला फाटादसरा सणाला झेंडूची फुले बाजारात विक्रीला नेली. मात्र १ रुपया किलो भाव मिळत असल्याने परत घरी आणली आणि मजुरांना वाटून दिली. उर्वरित फुलांचा खत म्हणून शेतात उपयोग केला. दुसरी घटना तूर बाजारात हमीदरात विक्रीसाठी नेली तर चाळणी लावून जाडसर दाणा ६० रुपये किलो घेतला तर बारिक तूर खुल्या बाजारात विक्री करावे असे सांगण्यात आले. या दोन घटनेनंतर पारंपरिक पद्धतीला फाटा देत त्यावर प्रक्रिया करून विकण्याचा निर्णय घेतला आणि उन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला..शेतीला आई म्हणून संबोधतो. आईला कुणी जहर देतं का, रासायनिक खते, किटकनाशकांच्या अतिवापरामुळे पंजाबमध्ये कर्करुग्ण वाढले. येथे संख्या कमी असली तरी ती स्थिती येण्यास वेळ लागणार नाही. मी माझ्या कुटुंबासाठी हा प्रयोग केला होता. आज त्याचीच मागणी वाढली असून पुरवठा करणे कठीण होत आहे. ही संधी समजून शेतकऱ्यांनी जैविक शेतीकडे वळण्याची गरज आहे.गोधन शेतीत समृद्धीचे प्रमुख कारण आहे.- सुनिता सुरेंद्र वाधवा, शेतकरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.