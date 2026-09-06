प्रत्यक्षात अंतर ७४ किमी, फलकावर १३६; NHAIचा अजब कारभार, चुकीच्या आकड्यांनी प्रवाशांचा गोंधळ

चेतन बेलेनागपूर : राष्ट्रीय महामार्गावरील दिशादर्शक फलक प्रवाशांना योग्य मार्ग दाखविण्यासाठी असतात; मात्र पांढरकवडा-हिंगणघाट मार्गावर याच फलकांनी प्रवाशांना चक्क ६२ किलोमीटरने भरकटविण्याचा प्रकार समोर आल्याने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या कामकाजावरच गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा ते वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाट हे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४४ वरील अंतर ७४ किलोमीटर आहे. गुगल मॅपवरही हे स्पष्ट दर्शविण्यात आले. मात्र महामार्गावरील फलकावर हेच अंतर तब्बल १३६ किलोमीटर दाखविण्यात आले आहे. वाहनचालकांच्या मार्गदर्शनासाठी लाखो रुपये खर्चून फलक उभारले जातात..मोदी सरकारचा एक निर्णय, 2 पालखी मार्गांसाठी मिळाले 12 हजार 41 कोटी! 365 किमी मार्गांमुळे पंढरीच्या पांडुरंगाचे दर्शन सुलभ; पालखी मार्गांची वैशिष्ट्ये काय? वाचा....या फलकावर अंतराची साधी आकडेवारीही चुकीची असेल, तर फलक लावण्यापूर्वी त्याची पडताळणी नेमकी कोण करतो? असा सवाल उपस्थित होत आहे. प्रत्यक्ष प्रवासाच्या अंतरापेक्षा तब्बल ६२ किलोमीटर अधिक अंतर दाखविणारा फलक ही केवळ किरकोळ चूक नसून संबंधित यंत्रणेच्या नियोजन आणि देखरेखीतील गंभीर हलगर्जीपणाचे उदाहरण असल्याची चर्चा आहे..बाहेरगावाहून येणाऱ्या वाहनचालकांसाठी महामार्गावरील दिशादर्शक फलक हेच मार्गदर्शनाचे प्रमुख साधन असते. फलकावरील अंतरावर विश्वास ठेवून प्रवासाचे नियोजन करणाऱ्या चालकांना चुकीच्या माहितीतून अनावश्यक संभ्रम निर्माण होऊ शकतो. विशेषतः रात्रीच्या वेळी किंवा या मार्गाची माहिती नसलेल्या चालकांसाठी ही चूक अधिक त्रासदायक ठरत आहे..वर्षभरापूर्वी लावला होता फलकमहामार्गावर अंतर दर्शविणारे हे फलक वर्षभरापूर्वी लावण्यात आल्याचे स्थानिक नागरिकांनी सांगितले. मात्र वर्षभरात ६२ किलोमीटर अंतराचा फरक अद्याप कुणाच्याही लक्षात आला नाही, याचे आश्चर्यही व्यक्त करण्यात आले..Airoli Katai Expressway: वाहतूक कोंडी कायमची सुटणार! ऐरोली-कटाई उन्नत मार्गाचे काम प्रगतीपथावर; कधी खुला होणार? .अदिलाबादचे ही अंतर दुप्पटयाच मार्गावर पांढरकवडापूर्वी टोकवंजारी गाव पडते. या गावपरिसरात राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४४ वरून अदिलाबाद हे अंतर ३७ किमी आहे. मात्र फलकावर तब्बल ८३ किमी अंतर दर्शविण्यात आले आहे. एकाच फलकावर दोन ठिकाणच्या गावाची अंतर बरोबर तर दुसऱ्या गावाच्या अंतरात तब्बल दुपटीचा फरक आहे. हा घोळ नेमका कुणाच्या चुकीमुळे झाला, याची चौकशी करावी, अशी मागणी वाहनचालक आणि नागरिकांकडून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.