Nagpur Railway: कर्मचाऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे रेल्वेचे दोन अपघात टळले; महाव्यवस्थापक पुरस्काराने गौरव

नागपूर : मध्य रेल्वेच्या नागपूर विभागातील दोन कर्मचाऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे गेल्या महिन्यात दोन संभाव्य अपघात टळले. वरिष्ठ विभाग अभियंता रोशन लहू राऊत आणि इलेक्ट्रिक सिग्नल मेंटेनर अजय कुमार द्विवेदी यांच्या तत्परतेमुळे प्रवाशांच्या जीविताला धोका निर्माण होण्यापूर्वीच गंभीर बिघाड शोधल्याची माहिती रेल्वे प्रशासनाने दिली..नागपूर येथे कर्तव्यावर असताना १ ऑक्टोबर रोजी रोशन राऊत यांनी गाडी क्रमांक १२८३४ हावडा-अहमदाबाद एक्सप्रेसची रोलिंग-इन तपासणी केली. यावेळी कोच क्रमांक एस-१ च्या ॲक्सल बॉक्समधून धूर निघत असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले..तपासणीत ॲक्सल बॉक्स अती गरम झाल्याचे निष्पन्न झाले. त्यांनी त्वरित संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचित केल्यामुळे गाडी थांबवून दुरुस्ती करता आली. त्यामुळे मोठा अपघात टळला. दुसऱ्या घटनेत पुलगाव येथे १० ऑक्टोबर रोजी कर्तव्यावर असलेले अजय कुमार द्विवेदी यांना पहाटे ४ वाजता कवठा येथील स्टेशन मॅनेजरकडून ट्रॅक डाउनची माहिती मिळाली..रेल्वे रूळ तपासणीदरम्यान त्यांना रेल्वे पट्ट्यात मोठा तडा आढळून दिला. त्यांनी तात्काळ नियंत्रण कक्ष व संबंधितांना कळवल्यामुळे ट्रेन वाहतूक थांबवून दुरुस्ती करता आली. त्यामुळे संभाव्य दुर्घटना टाळली गेली..Heavy Vehicles: बेलगाम जड वाहने अन् प्रशासकीय नाकर्तेपणाचे बळी! हिंजवडीत आतापर्यंत चार जणांचा मृत्यू.या दोन्ही घटनांमुळे नागपूर विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या सतर्कतेचे आणि सुरक्षाविषयक बांधिलकीचे दर्शन घडले. विभागीय रेल्वे व्यवस्थापकांनी (डीआरएम) यांनी कर्मचाऱ्यांचे कौतुक करीत, सतर्कता व प्रशिक्षणावर आणखी भर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तर मुंबईचे महाव्यवस्थापक विजय कुमार यांनी दोन्ही कर्मचाऱ्यांना महाव्यवस्थापक सुरक्षा पुरस्कार देऊन गौरव केला..