Nagpur Railway: कर्मचाऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे रेल्वेचे दोन अपघात टळले; महाव्यवस्थापक पुरस्काराने गौरव

Railway Safety: नागपूर विभागातील दोन रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या तत्परतेमुळे ऑक्टोबर महिन्यात दोन संभाव्य रेल्वे अपघात टळले. रोशन राऊत आणि अजय द्विवेदी यांच्या दक्षतेबद्दल महाव्यवस्थापक विजय कुमार यांनी त्यांना ‘सुरक्षा पुरस्काराने’ गौरविले.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : मध्य रेल्वेच्या नागपूर विभागातील दोन कर्मचाऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे गेल्या महिन्यात दोन संभाव्य अपघात टळले. वरिष्ठ विभाग अभियंता रोशन लहू राऊत आणि इलेक्ट्रिक सिग्नल मेंटेनर अजय कुमार द्विवेदी यांच्या तत्परतेमुळे प्रवाशांच्या जीविताला धोका निर्माण होण्यापूर्वीच गंभीर बिघाड शोधल्याची माहिती रेल्वे प्रशासनाने दिली.

