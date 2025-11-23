Wardha Road Accident: वर्धा रोडवर भीषण अपघात; वर्धा रोडवर भीषण अपघात

नागपूर : रस्ते अपघातात जखमी झालेल्या व्यक्तीचा रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. ही घटना बेलतरोडी ठाण्यांतर्गत घडली. सुनील किशोर उईके (वय ४०, रा. गवंडीपुरा, जुना सक्करदरा, बिडीपेठ) असे मृताचे नाव आहे..सुनील दुचाकी वाहनाने १६ नोव्हेंबर रोजी वर्धा रोडने जात होते. खापरी परिसरात जुना टोल नाकाजवळ ते अपघाताला बळी पडले. आसपासच्या लोकांनी त्यांना मेडिकलच्या ट्रॉमा सेंटर येथे दाखल केले होते. .Nagpur Accident: बुधवार ठरला अपघात वार; सहा जणांचा मृत्यू, खासगी बस, कारच्या धडकेत तिघे ठार,मोटरसायकलही आदळली ट्रकवर.उपचारादरम्यान गुरुवारी रात्री १०.३० वाजताच्या सुमारास त्यांचा मृत्यू झाला. वैद्यकीय सूचनेवरून बेलतरोडी पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद करून तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.