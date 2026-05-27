शेतकऱ्याच्या मुलीला वसतीगृहातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न, मुख्यमंत्र्यांकडे कूलरबाबत केलेल्या तक्रारीच्या रागातून कारवाई

नागपूरातील सावित्रीबाई फुले वसतीगृहातून एका विद्यार्थिनीला बाहेर काढण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. आकांक्षा उके असं या विद्यार्थिनीचं नाव असून, वसतिगृहातील असुविधांबाबत थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केल्यानंतर सूडबुद्धीने ही कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप तिने केला आहे..आकांक्षा ही एका शेतकरी कुटुंबातील मुलगी असून ती सध्या इंटर्नशिप करत आहे. कडाक्याच्या उन्हात वसतिगृहात कुलरची सुविधा नसल्याने तिने ४ आणि ८ तारखेला मुख्यमंत्री यांची भेट घेऊन समस्या मांडली होती. या तक्रारीनंतर मुख्यमं रीांनी अधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेतल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र, त्याचाच राग अधिकाऱ्यांनी आपल्यावर काढल्याचा आरोप आकांक्षाने केला आहे..बंगाल-तमिळनाडू निकालांचा महाराष्ट्रात धसका! 'खाती नीट सांभाळा, काम करा नाहीतर...'; फडणवीसांचा मंत्र्यांना कडक इशारा.विद्यार्थिनीला “तू नोकरी करतेस” हे कारण पुढे करत वसतिगृह सोडण्याची नोटीस देण्यात आली. मात्र आपण नोकरी नसून केवळ एक वर्षांची इंटर्नशिप करत असल्याचं आकांक्षाने स्पष्ट केलं. एवढंच नाही, तर मागील सहा महिन्यांपासून राहण्याचा आणि जेवणाचा खर्चही आपल्याकडून वसूल करण्यात येत असल्याचा आरोप तिने केला आहे..“जेव्हा वसतिगृहात कुलर लावण्यात आले, तेव्हा मला दुसरीकडे हलवण्यात आलं. माझ्यावर रॅगिंगचे खोटे आरोपही करण्यात आले. अधिकारी मला मानसिक त्रास देत आहेत,” अशी व्यथा आकांक्षाने माध्यमांसमोर मांडली..Akola News: सौर ऊर्जा प्रकल्पाला शेतकऱ्यांचा विरोध;जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन तीव्र आंदाेलनाचा इशारा.दरम्यान, या प्रकरणाची माहिती मिळताच पालकमंत्री तथा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विद्यार्थिनीशी संवाद साधत तिला धीर दिला. या संपूर्ण प्रकारामुळे विद्यार्थी वसतिगृहांच्या व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.