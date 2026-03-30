Vidarbha News: खून करून नालीत मृतदेह जाळला; वरुड तालुक्यातील बेसखेडा येथील घटना

वरुड: वरुड तालुक्यातील बेसखेडा येथील शेतालगत असलेल्या नालीत एकाचा खून करण्यात आला. त्यानंतर मृतदेह जाळून हत्या करून पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न झाला. रविवारी (ता. २९) सकाळी आठच्या सुमारास ही घटना उघडकीस असल्याने खळबळ उडाली..सुनील शंकरराव ढोमणे (वय ३६, रा. खैरगाव, ता. जि. नागपूर) यांनी घटना उघडकीस आल्यानंतर वरुड ठाण्यात तक्रार दिली. त्यानंतर हत्या व पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला..शेतमालक घरी हजर असताना त्यांना पुतण्या शुभम संजय ढोमणे यांनी फोन करून, त्यांच्या बेसखेडा शिवारातील शेतातील नालीजवळ अनोळखी व्यक्तीचा मृतदेह जळालेल्या अवस्थेत आढळल्याची माहिती दिली. मृत व्यक्ती अंदाजे ३० वर्षे वयोगटातील असल्याची माहिती स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक किरण वानखडे यांनी दिली..मृतदेह अर्धवट जळालेल्या अवस्थेत असून त्याच्या पायात बूट घातलेला होता.शरीरावरील कपडे जळालेले होते. उजव्या हाताच्या बोटात धातूची अंगठी घातलेली दिसून आली. कुणीतरी खून करून पुरावा नष्ट करण्याच्या उद्देशाने जाळून पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे तक्रारीत नमूद करण्यात आले..तपासाकरिता पाच पथके गठितहत्येच्या कटात सहभागी संशयिताचा शोध घेण्याकरिता स्थानिक गुन्हे शाखेचे तीन तसेच वरुड ठाण्यातील दोन, असे एकूण पाच तपास पथक गठित करण्यात आले, असे स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक किरण वानखडे यांनी सांगितले.