Nagpur Crime: अकरा वर्षीय मुलाची अपहरण करून हत्या; खापरखेडा जवळील चनकापूर हादरले, तिघांना अटक

Nagpur News: खापरखेडा जवळील चनकापूर येथे ११ वर्षीय जितू सोनेकरचे अपहरण करून गळा दाबून हत्या करण्यात आली. घटनेनंतर संतप्त नागरिकांनी पोलिस ठाण्यासमोर आरोपींना फाशीची मागणी केली असून पोलिसांनी तिघांना अटक केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

खापरखेडा (जि. नागपूर) : चनकापूर येथे अकरा वर्षीय विद्यार्थी जितू युवराज सोनेकर (रा. वार्ड क्रमांक २, एअरटेल टॉवरजवळ, खापरखेडा) याचे अपहरण करून गळा दाबून हत्या करण्यात आली. ही धक्कादायक घटना बुधवारी सकाळी उघडकीस आली. याप्रकरणी पोलिसांनी पाच जणांना ताब्यात घेतले आहे. या घटनेमुळे परिसरात संताप व्यक्त केला जात असून नागरिकांनी जितूच्या मृतदेहासह पोलिस ठाण्यासमोर आरोपींना फाशीची मागणी केली.

