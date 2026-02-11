Bhandara Bribery Case: कामगार बापाकडे पैशांची मागणी! अकरा हजारांची लाच घेताना सेतू केंद्र चालकाला अटक; भंडारा जिल्ह्यात उडाली खळबळ..

लाखनी (जि. भंडारा): नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांच्या मुलांना महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडून शिष्यवृत्ती मिळते. शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळवून देण्यासाठी ११ हजारांची लाच स्वीकारताना सेतू केंद्र चालकाला अटक करण्यात आली. ही कारवाई मंगळवारी (ता. १०) भंडारा येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने येथे केली. सतीश तुळशीराम मोटघरे (संचालक, नेहा सेतू केंद्र, सिंधी लाइन चौक, लाखनी) असे आरोपीचे नाव आहे. .सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...तक्रारदार हे महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाचे नोंदणीकृत कामगार आहेत. नोंदणीकृत कामगारांच्या मुलांना महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडून शिष्यवृत्ती मिळते. तक्रारदार यांनी २०२१ मध्ये सदरची शिष्यवृत्ती मिळण्याकरिता सतीश मोटघरेंच्या सामान्य सेवा केंद्रातून (सीएससी) ऑनलाइन अर्ज भरला होता. .यावेळी सतीश मोटघरे याने तक्रारदार यांच्या मुलाची मूळ कागदपत्रे ताब्यात घेतली होती. त्यानंतर वारंवार तक्रारदार यांनी त्यांची मूळ कागदपत्रे परत करण्यासाठी सतीश मोटघरेंकडे पाठपुरावा केला. परंतु, त्याने वारंवार काहीतरी कारण सांगून मूळ कागदपत्रे परत करण्यास टाळाटाळ केली. यावर सतीश मोटघरे याने मूळ कागदपत्रे परत करण्यासाठी सहायक कामगार आयुक्त कार्यालय, भंडारा येथील अधिकारी यांच्याकरिता व स्वतः करिता १२ हजार रुपये लाचेची मागणी केली..Latur News: लातूरजवळील धावपट्टी चुकली तर विमानाचे दगडाच्या खाणीत लॅंडिंग; विमानतळाभोवती बेसुमार दगडांचे उत्खनन, धक्कादायक माहीती समाेर...लाचेची मागणी करताच तक्रारदाराने ३ फेब्रुवारी रोजी लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाला ही बाब निदर्शनास आणून दिला व तक्रार केली.त्यावरून मंगळवारी (ता. १०) नेहा सेतू केंद्र, सिंधी लाइन चौक, लाखनी येथे लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचला. यावेळी सतीश मोटघरे याला तक्रारदाराकडून ११ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना अटक केली. ही कारवाई पोलिस उपधीक्षक डॉ. अरुणकुमार लोहार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक नीतेश देशमुख, उज्ज्वला मडावी व त्यांच्या चमूने केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.