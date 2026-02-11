नागपूर

Bhandara Bribery Case: कामगार बापाकडे पैशांची मागणी! अकरा हजारांची लाच घेताना सेतू केंद्र चालकाला अटक; भंडारा जिल्ह्यात उडाली खळबळ..

Scholarship Money Promise Leads to Arrest: शिष्यवृत्ती मिळवून देण्यासाठी ११ हजारांची लाच घेताना सेतू केंद्र चालकाला अटक
Corruption Exposed: Worker's Father Asked for Bribe, Accused Arrested

Corruption Exposed: Worker’s Father Asked for Bribe, Accused Arrested

लाखनी (जि. भंडारा): नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांच्या मुलांना महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडून शिष्यवृत्ती मिळते. शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळवून देण्यासाठी ११ हजारांची लाच स्वीकारताना सेतू केंद्र चालकाला अटक करण्यात आली. ही कारवाई मंगळवारी (ता. १०) भंडारा येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने येथे केली. सतीश तुळशीराम मोटघरे (संचालक, नेहा सेतू केंद्र, सिंधी लाइन चौक, लाखनी) असे आरोपीचे नाव आहे.

