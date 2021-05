नागपुरात 13 लाखांवर तरुण लसीकरणाच्या प्रतिक्षेत, फक्त ११ हजार तरुणांना लस

By

नागपूर : तरुणाईसाठी सुरू केलेल्या लसीकरणाचा (vaccination) आठवडाभरातच बोजवारा उडाल्याने शहरातील तेरा लाखांवर तरुण लसीपासून वंचित आहे. नजिकच्या काळात लसीच्या तुटवड्यावर (shortage of vaccine) उपाय निघण्याची शक्यता नसल्याने तरुणांच्या लसीकरणावर अनिश्चिततेचे सावट दिसून येत आहे. परिणामी शहरात विविध संस्थांच्या माध्यमातून कोरोना योद्धा म्हणून बाधितांची सेवा करीत असलेल्या तरुणाईला कोरोनाचा धोका कायम आहे. शहरात केवळ ११ हजार तरुणांनी लस घेतली. दरम्यान, काही केंद्र स्थानांतरित केल्याने ज्येष्ठांना लसीकरणासाठी हेलपाटा माराव्या लागत आहे. (13 lakh youth waiting for vaccination in nagpur)

शहराची लोकसंख्या ३० लाख असून यात १८ ते ४५ वयोगटातील तरुणांची संख्या ४५ टक्के आहेत. अर्थात या वयोगटातील १३ लाख तरुण आहेत. या तरुणाईसाठी एक मेपासून लसीकरणाची मोहिम सुरू केली. परंतु, ही मोहिम सुरू करतानाच लसीचा तुटवडा सुरू झाला होता. आठवड्याभरातच तरुणाईच्या लसीकरणाचा बोजवारा उडाला. मागील एप्रिल ते ३१ मार्च २०२१ पर्यंत शहरात कोरोनाने साडेपाचशे तरुणांचा मृत्यू झाला. यात मोठ्या प्रमाणात तरुण कोरोनाबाधितांसाठी काम करताना बाधित झालेले होते. याशिवाय सद्यःस्थितीतही बाधितांच्या कुटुंबीयांना जेवण पुरविणे, त्यांच्यासाठी ऑक्सिजन, बेड आदीची व्यवस्थेसाठी विविध सामाजिक संस्थांचे तरुण पदाधिकारीच कार्यरत आहे. बाधितांसाठी काम करणाऱ्या या तरुणाईला लसीचे कवच आवश्यक असतानाच ही मोहिम गुंडाळल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे शहरातील १३ लाख तरुणांपुढे लस कधी मिळणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आतापर्यंत शहरात केवळ ११ हजार तरुणांनी पहिला डोस घेतला. लसीच्या तुटवड्यामुळे दोन डोसमधील कालावधी ८४ दिवसांचा करण्यात आला. परंतु, याबाबत जनजागृतीही नाही, याशिवाय महापालिकेने काही केंद्र बंद करून ते दुसऱ्या ठिकाणी स्थानांतरीत केल्याचेही कळमना हिंदी प्राथमिक शाळेतील केंद्रावरून दिसून येत आहे. याचा मनस्ताप ज्येष्ठ नागरिकांना सहन करावा लागत आहे.

ज्येष्ठांसाठी आजपासून 'लसीकरण आपल्या परिसरात'

महापालिकेने ४५ वर्षांवरील नागरिकांसाठी ड्राईव्ह इन व्हॅक्सिनेशन मोहिम सुरू केली. आता पुन्हा ‘लसीकरण आपल्या परिसरात` ही मोहिम सोमवारपासून राबविण्यात येणार असल्याचे मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी यांनी सांगितले. या मोहिमेत ४५ वर्षावरील नागरिकांना पहिला व दुसरा डोस दिल्या जाईल. जास्तीत जास्त नागरिकांचे लसीकरण करणे हा या मोहिमेचा उद्देश असल्याचे त्यांनी नमुद केले. मात्र, तरुणाईला मात्र अनिश्चित काळासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

