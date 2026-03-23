Mumbai Sipahi Recruitment: शिपायाच्या ८८७ जागांसाठी २ लाख १४ हजार अर्ज; मुंबई उच्च न्यायालयातील भरतीमधील धक्कादायक स्थिती, बेरोजगारीचे वास्तव!

नागपूर: उच्च न्यायालयाच्या मुंबईसह नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठात शिपाई, हमाल व फराश (हाउसकिपिंग) अशा ८८७ पदांच्या भरतीसाठी राज्यभरातील २ लाख १४ हजार ७६४ उमेदवारांनी अर्ज केले आहेत. यावरून बेरोजगारांची स्थिती आणि नोकरीसाठी असलेली स्पर्धा स्पष्ट होते..या सर्व उमेदवारांना लेखी परिक्षेसाठी तात्पुरते पात्र घोषित करण्यात आले आहे. मुंबई मुख्यालयासह नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठांमधील या भरती प्रक्रियेसाठी किमान सातवी उत्तीर्ण अशी पात्रता निश्चित असतानाही लाखोंच्या संख्येने अर्ज दाखल झाले आहे. एकूण ८८७ जागांपैकी मुंबई मुख्यालय ५७० जागा, नागपूर खंडपीठात ११५ जागा आणि औरंगाबाद खंडपीठातील २०२ जागांसाठी हे अर्ज मागविण्यात आले आहेत. यापैकी काही जागा रिक्त असून पुढील दोन वर्षात रिक्त होणाऱ्या पदांचा विचार करून ही पदभरती करण्यात येत आहे..या भरती प्रक्रियेत लेखी परीक्षा, शारीरिक चाचणी आणि मुलाखत या टप्प्यांद्वारे अंतिम निवड केली जाणार आहे. उमेदवारांची मोठी संख्या लक्षात घेता प्राथमिक स्तरावर छाननी होण्याची शक्यता आहे. लेखी परिक्षेची तारीख, वेळ व परीक्षा केंद्राची माहिती तसेच हॉल तिकीट संदर्भातील तपशील संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत, असे उच्च न्यायालय प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..बेरोजगारीचे वास्तव अधोरेखितअल्प शैक्षणिक पात्रतेच्या पदांसाठीही एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अर्ज येणे ही राज्यातील बेरोजगारीची गंभीर स्थिती दर्शवणारी बाब मानली जात आहे. विशेष म्हणजे, पदवीधरच नव्हे तर पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केलेले आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रम केलेले उमेदवारही अशा पदांसाठी अर्ज करत असल्याचे चित्र पुन्हा समोर आले आहे..लिपिक पदासाठी लाखावर अर्जमुंबई उच्च न्यायालयात लिपिक पदांच्या भरतीसाठीही उमेदवारांनी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज केले आहे. ही भरती मुंबईसह नागपूर, औरंगाबाद खंडपीठातील एकूण १ हजार ३३२ जागांसाठी आहे. यापैकी, मुंबई मुख्यालयातील ८३०, नागपूर खंडपीठातील १६६ आणि औरंगाबाद खंडपीठातील ३३६ जागांसाठी ही भरती होणार आहे. या जागांसाठी एकूण १ लाख १५ हजार ९२२ उमेदवारांनी अर्ज केले आहेत. या पदासाठी पदवी व टायपिंग परीक्षा अशी उच्च शैक्षणिक पात्रता आवश्यक आहे.