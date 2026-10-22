Atul Londhe : एकाच क्रमांकावरून २२ हजार मतदारांची नोंदणी; निवडणूक आयोग भाजपासाठी काम करीत असल्याचा आरोप

नागपूर - नागपूर पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी शुक्रवारी मतदान असताना, एकाच क्रमांकावरून २२ हजार मतदारांची नोंदणी करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. याबाबत निवडणूक आयोगाला वारंवार सांगितल्यावरही त्यावर कारवाई होत नसल्याचे सांगून निवडणूक आयोग भाजपासाठी काम करीत आहे का? असा सवाल कॉंग्रेसचे राज्याचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत केला..अतुल लोंढे म्हणाले, देशात महागाई, बेरोजगारी, पेपरफुट आणि उद्योजकांचे प्रश्न आहे. याबाबत भाजपा सपेशल अपयशी ठरली आहे. त्यामुळेच आता निवडणूक आयोगाला हाताशी धरून भारतीय जनता पार्टी गोलमोल करीत आहे. यापूर्वीही पदवीधर निवडणुकांमध्ये ८ हजार ७४४ मते दुबार आल्याची माहिती समोर आली. याबाबत मुख्य निवडणूक आयुक्त, राज्य निवडणूक आयुक्त आणि नागपूर निवडणूक अधिकाऱ्यांना याबाबत पुराव्यासह माहिती दिली..मात्र, त्यावर अद्यापही कारवाई करण्यात आलेली नाही. इतकेच नव्हे तर आता एका ‘५४३२१५४३२१’ या विशिष्ट क्रमांकावरुन एकाच वेळी २२ हजार मतदार कसे काय नोंदविण्यात आले. निवडणूक आयोगाला ते कळले कसे नाही? हा प्रश्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. याबाबत निवडणूक अधिकारी विजयालक्ष्मी बिदरी यांना माहिती दिली असून त्यांनी तत्काळ कारवाई करावी अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली..यावेळी मतदार यादीमध्ये किती बनावट आधार व पॅन कार्डचा वापर करण्यात आला, हे सत्य आयोगाने बाहेर काढावे असेही ते म्हणाले. यावेळी अशाप्रकारे बोगस मतदार करणाऱ्यावर कॉंग्रेस वॉच ठेवणार असून त्याबाबत बुथला माहिती देण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले. अशा मतदारांना कॉंग्रेस सोडणार नाही असेही अतुल लोंढे म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.