Nagpur fraud: नागपूरात दालमिल मालकांची सव्वासहा कोटींनी फसवणूक; चणा बुक केल्यावरही पाठविण्यास टाळाटाळ, लकडगंजमध्ये चौघांविरोधात गुन्हा!

नागपूर : लकडगंज पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील दोन दालमिल मालकांना दोन हजार टन चणा देण्याच्या बहाण्याने ॲडव्हान्स घेऊन त्यांची ६ कोटी २५ लाख रुपयांनी फसवणूक केली. याप्रकरणी पन्नालाल प्यारचंद सेवक (वय ६४, रा. बाबुळबन, सेंट्रल एव्हेन्यू) आणि निखिल मनोहर भोजवानी (वय ३४, रा. वैष्णोदेवी चौक, वर्धमाननगर) यांच्या तक्रारीवरून लकडगंज पोलिसांनी चौघांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे..Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .उमर गुलाबसाहेब शेख (रा. नरिमन पॉइंट, मुंबई), संकेश्वर सिंग (रा. जुहू, मुंबई), विक्रम लालबहादूर सिंग (रा. जुहू, मुंबई), विवेक मतानी (रा. जबलपूर) अशी आरोपींची नावे आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, पन्नालाल प्यारचंद सेवक यांचे कढोली येथे गणेश दालमिल नावाने कंपनी आहे. त्यांच्या कंपनीकडून जिथे चण्याचे उत्पादन होते, तेथून मालाची खरेदी केल्या जाते. मुंबई येथील ब्रोकर उमर शेख याने जानेवारी २०२५ मध्ये सेवक यांच्याशी संपर्क करून व्यवहारास सुरुवात केली. .सुरुवातीला २२५ टन चणा देऊन विश्वास संपादन केला. त्याचे ९३ लाख रुपये सेवक यांनी जबलपूरच्या अंकिता इंडस्ट्रीजच्या खात्यात टाकले. त्यानंतर काहीच महिन्यांनी त्याने सेवक यांना १ हजार टन चणा मिळवून देण्याची बतावणी केली. त्यासाठी त्याने ३ कोटी १० लाख रुपये ॲडव्हान्स पेमेंट करण्यास सांगितले. याशिवाय निखिल मनोहर भोजवानी यांनाही अशाचप्रकारे १ हजार टन चणा मिळवून देण्याचे सांगितले..त्यानुसार दोघांनीही २ हजार टन चणा बुक केला. त्यानुसार शेख याने चार दिवसात चणा पाठविण्यात येईल, अशी बतावणी केली. त्यानंतर मात्र त्याने टाळाटाळ करण्यास सुरुवात केली. काही दिवसात त्याने हा संपूर्ण माल संकेश्वर सिंग आणि विवेक मतानी यांच्याकडून देण्यात येईल, असे सांगितले. .Pune News:...अखेर तीन बछडे आईच्या कुशीत सुखरूप; आंबेगाव तालुक्यातील शेतात आढळली बछडे, बिबट्या मादीचा जीव भेटीसाठी कासावीस!.मात्र, पैसे दिल्यावरही त्यांना माल मिळत नसल्याने त्यांनी पैसे परत देण्याची मागणी केली. दरम्यान त्याने बॅंकेत पैसे जमा केल्याच्या बनावट स्लीप सेवक आणि भोजवानी यांच्या व्हॉट्सॲपवर टाकून त्यांना पैसे परत केल्याचे सांगितले. मात्र, प्रत्यक्षात त्यांच्या खात्यात कुठलेही पैसे जमा झाले नाही. आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच त्यांनी याविरोधात पोलिसात तक्रार नोंदविली. त्याआधारे पोलिसांनी चौघांविरोधात गुन्हा दाखल करीत, तपास सुरू केला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.