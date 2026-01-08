नागपूर

Nagpur fraud: नागपूरात दालमिल मालकांची सव्वासहा कोटींनी फसवणूक; चणा बुक केल्यावरही पाठविण्यास टाळाटाळ, लकडगंजमध्ये चौघांविरोधात गुन्हा!

business fraud involving chickpea supply in Nagpur: दालमिल मालकांची ६.२५ कोटींची फसवणूक; लकडगंज पोलिसांनी चौघांविरोधात गुन्हा दाखल
सकाळ डिजिटल टीम
नागपूर : लकडगंज पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील दोन दालमिल मालकांना दोन हजार टन चणा देण्याच्या बहाण्याने ॲडव्हान्स घेऊन त्यांची ६ कोटी २५ लाख रुपयांनी फसवणूक केली. याप्रकरणी पन्नालाल प्यारचंद सेवक (वय ६४, रा. बाबुळबन, सेंट्रल एव्हेन्यू) आणि निखिल मनोहर भोजवानी (वय ३४, रा. वैष्णोदेवी चौक, वर्धमाननगर) यांच्या तक्रारीवरून लकडगंज पोलिसांनी चौघांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

