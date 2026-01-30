Kalmeshwar Fire Accident : कळमेश्वर गादी भंडारला शॉर्टसर्किटमुळे भीषण आग, लाखो रुपयांचे नुकसान

कळमेश्वर : तालुक्यातील सेलू-कळंबी मार्गावर कळंबी गावालगत असलेल्या चव्हाण गादी भंडारला शॉर्टसर्किटमुळे भीषण आग लागून सुमारे तीन लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याची घटना शुक्रवारी (ता.३०) घडली. या आगीत कापूस व इतर साहित्य जळून खाक झाले..Surat Fire : गुजरातच्या सुरतमध्ये टेक्स्टाईल मार्केटला भीषण आग, शेकडो दुकाने जळून खाक, कोट्यवधींचे नुकसान\n.रामचंद्र काशीराम चव्हाण यांचे सेलू-कळंबी मार्गावरील चव्हाण गादी भंडार प्रतिष्ठान असून येथे कापूस पिंजून नवीन गाद्या तयार करण्याचा कारखाना आहे. शुक्रवारी (ता.३०) सकाळी ११ वाजताच्या सुमारास अचानक शॉर्टसर्किटमुळे आग लागली. काही क्षणातच आगीने रौद्ररूप धारण केल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली. .घटनेची माहिती मिळताच कळमेश्वर वाडी तसेच मोहपा नगरपरिषदेच्या अग्निशमन दलाला पाचारण करण्यात आले. अग्निशमन दलाने तातडीने घटनास्थळी दाखल होत आगीवर नियंत्रण मिळवले. या आगीत कारखान्यातील कापूस, यंत्रसामग्री, नवीन तयार केलेल्या गाद्या व इतर साहित्य जळून खाक झाले असून अंदाजे तीन लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. या प्रकरणी कळमेश्वर पोलिसांनी नोंद घेतली असून पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.