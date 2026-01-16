दिग्रस : जिद्द, मेहनत आणि आधुनिक ज्ञानाची आस असली की स्वप्नांनाही पंख फुटतात, याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे दिग्रस येथील आकांक्षा आनंद पडगिलवार. प्रतिष्टीत बिल्डर आनंद पडगिलवार यांची कन्या असलेल्या आकांक्षाला अमेरिकेतील युनिव्हर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास येथे मास्टर इन अॅडव्हान्स डेटा अॅनालिटिक्स या उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश मिळाल्याने तिच्या आयुष्याने नवे वळण घेतले आहे. .Solapur News: भारतातील सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूहाच्या संवर्धनासाठी ‘इंट्याक’ची हाक; खडकीतील दोन हजार वर्षांपूर्वीचा वारसा पाहण्यासाठी ‘हेरिटेज वॉक’!.आजच्या डिजिटल युगात डेटा अॅनालिटिक्स हे क्षेत्र निर्णयप्रक्रिया, संशोधन, उद्योग, आरोग्य, वित्त, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदी अनेक क्षेत्रांचे कणा बनले आहे. प्रचंड प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या डेटामधून अर्थपूर्ण निष्कर्ष काढणे, भविष्यातील संधी व धोके ओळखणे आणि अचूक निर्णयांना दिशा देणे, या दृष्टीने अॅडव्हान्स डेटा अॅनालिटिक्सचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत आहे. .अशा जागतिक दर्जाच्या शिक्षणासाठी आकांक्षेने घेतलेली सात समुद्रपार भरारी ही केवळ वैयक्तिक यशाची नव्हे, तर दिग्रससारख्या छोट्या शहरातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी वाटचाल ठरली आहे..माेठी बातमी! शक्तिपीठ महामार्गाचा नवा आराखडा ‘व्हायरल; उत्तर सोलापूर, सांगोला वगळून माढा, माळशिरसमधून जाणार !.आकांक्षाला उज्ज्वल भविष्याच्या शुभेच्छा देण्यासाठी पडगिलवार कुटुंबीयांचे नातेवाईक, मित्रपरिवार यांच्यासह खासदार संजय देशमुख यांनीही तिच्या निवासस्थानी भेट देत शाल व पुष्पगुच्छ देऊन शुभेच्छा दिल्या. आपल्या यशाचे श्रेय देताना आकांक्षा नम्रपणे सांगते की, माझ्या स्वप्नांना बळ देणारे माझे आजी-आजोबा, आई-वडील आणि भाऊ यांच्याशिवाय ही वाटचाल शक्य झाली नसती. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.