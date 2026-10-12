Abhijit Deepke: हुकूमशाही संपविण्यासाठी रस्त्यावर उतरावे लागेल;अभिजित दीपके यांचे देशवासीयांना आवाहन

नागपूर, : केवळ मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना वाचवण्यासाठी संपूर्ण दिल्लीतील रस्ते, मेट्रो आणि रेल्वे वाहतूक ठप्प करण्यात आल्याचा आरोप करीत कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दीपके यांनी दिल्ली पोलिसांच्या कारवाईवर संताप व्यक्त केला. दिल्ली पोलिस आणि केंद्र सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेत हुकूमशाही संपवण्याचे आवाहन त्यांनी केले. .दिल्ली येथून नागपूर विमानतळावर दाखल झाल्यानंतर ते माध्यमांशी बोलत होते. ते म्हणाले, मागील ७० ते ८० वर्षांच्या इतिहासात कधीही कोणाला विमानातून थेट उचलून अटक करण्यात आली नाही, मग आम्हालाच अशा प्रकारे का अडकवण्यात आले, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. आजीचे निधन झाल्याची माहिती मिळाल्यानंतर वारंवार विनंती करूनही दिल्ली पोलिसांनी कुटुंबीय किंवा वकिलांशी संपर्क साधू दिला नाही..पहाटे साडेतीन वाजता आई-वडिलांना फोन करून अटकेची माहिती देण्याची सक्ती पोलिसांनी केली. कायद्यानुसार अटकेदरम्यान वकिलाशी बोलण्याचा अधिकार असतानाही तो डावलण्यात आला. हुकूमशाहीविरोधात पुन्हा रस्त्यावर उतरावे लागेल, असे दीपके म्हणाले..देश गुंडांकडून चालवला जातोयदिल्ली पोलिस आणि केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढत दीपके म्हणाले की, देशात हुकूमशाही वाढली असून लहान मुलींना मारहाण करणे, त्यांच्यावर हात उगारण्याचे प्रकार घडत आहेत. ज्या पोलिस अधिकाऱ्यांवर गैरव्यवहाराचे आरोप झालेत. त्याच डीसीपीला बढती देण्यात आल्याकडे लक्ष वेधत देश गुंडांकडून चालवला जात असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. रात्रभर बेकायदेशीरपणे डांबून ठेवले तरी आपण घाबरणार नाही. महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांवर चालणारा हा देश कधीही गुलाम बनू देणार नाही, असा निर्धार दीपके यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.