अमरावती,: राज्यातील शेतकरी दुष्काळाने होरपळून निघत असताना शासन- प्रशासनाचे मात्र त्यांच्याकडे लक्षच नसल्याचे दिसून येत आहे. सरकारने शेतकऱ्यांसाठी पाच हजारांची मदत जाहीर तर केली, मात्र एवढ्या तुटपुंज्या रकमेत काय होणार? दुष्काळी स्थितीत पुढे शेतकऱ्यांसाठी सरकार काय करणार? याचे उत्तरच सरकारने दिलेले नाही. केवळ तुटपुंजी मदत जाहीर करून सरकार शांत बसले आहे, असा आरोप कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अध्यक्ष अभिजित दीपके यांनी शनिवारी (ता.२८) केला. .अभिजित दीपके शनिवारी अमरावतीच्या दुष्काळग्रस्त भागाच्या दौऱ्यावर आले असताना त्यांनी फायनान्स कंपनीच्या जाचाला कंटाळून नांदगावखंडेश्वर तालुक्यातील सावंगा गुरव येथील मृत शेतकरी संदीप करडे यांच्या कुटुंबाची सांत्वनपर भेट घेतली. यावेळी अभिजित दीपके यांनी तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकारी यांच्यासोबत फोनवरून संवाददेखील साधला. दीपके पुढे म्हणाले, कुठलाही अधिकारी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाला भेट देण्यासाठी आलेला नाही किंवा मदतसुद्धा दिलेली नाही. सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेली पाच हजारांची मदत कुठपर्यंत पुरणार, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. निसर्गामुळे शेतकऱ्यांवर आज ही गंभीर परिस्थिती आली आहे. पण लोकनियुक्त सरकारने अडचणीतील शेतकऱ्यांना मदत केली पाहिजे. राज्यात दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी अडचणीत आले असून सरकारने वेळीच मदतीचा हात न दिल्यास अशाच प्रकारच्या घटना होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली..मुलांना शाळा-कॉलेजमधून काढण्याची वेळकर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या करणाऱ्या संदीप करडे या शेतकऱ्याच्या कुटुंबीयांची अभिजित दीपके यांनी आज भेट घेतली. संदीप करडे यांच्या पत्नी शेतमजुरी करतात, मात्र त्यांना मिळणाऱ्या तुटपुंज्या मजुरीमुळे घर चालवावे की मुलांचे शिक्षण करावे, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा ठाकला आहे. मुला-मुलींच्या शिक्षणाचा खर्च भागविण्यास त्या असमर्थ आहेत. त्यामुळे आपल्या मुलांना शाळेतून काढणार असल्याचे त्यांच्या पत्नीने आपल्याला सांगितल्याचे अभिजित दीपके म्हणाले. शेतकऱ्यांच्या मतावर सत्तेत आलेल्या सरकारने आता तरी संवेदना दाखवावी, अशी मागणी दीपके यांनी यावेळी केली. आपण याविषयावर मुख्यमंत्र्यांशी बोलणार असल्याचेही ते म्हणाले..शेतातील पिकांची केली पाहणीनांदगावखंडेश्वर तालुक्यातील सावंगा गुरव या गावाला भेट दिल्यावर अभिजित दीपके यांनी हिवरा मुरादे या गावातील कपाशीच्या शेतीची पाहणी केली. दुष्काळी स्थितीमुळे येथील शेतीची भीषण अवस्था झाल्याने त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. त्यानंतर त्यांनी पापळ गावाला भेट देऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.