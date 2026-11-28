कळंब : शेतकऱ्यांच्या मतदानावर सत्तेची खुर्ची मिळवायची, संकटाच्या काळात त्यांच्याकडे पाठ फिरवायची, ही सरकारची भूमिका योग्य नाही, अशा शब्दांत कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दीपके यांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. ते शुक्रवारी (ता. २७) शेतकऱ्यांची परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी पक्षाने सुरू केलेल्या ‘पब्लिक क्या बोलती’ या अभियानांतर्गत कळंब तालुक्यात दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना बोलत होते..अभिजीत दिपके यांनी संवाद साधताना शेतीचे नुकसान, पाण्याची टंचाई, आर्थिक विवंचना, पीक हातचे जाण्याची भीती आणि शासनाकडून मिळणारी मदत या प्रश्नांचा आढावा घेतला. यावर बोलताना दिपके म्हणाले की, महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात शेतकऱ्यांवर एवढे मोठे संकट ओढवले असताना सरकार मात्र शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांपेक्षा सत्ता कशी मिळवायची, यालाच प्राधान्य देत असल्याची टीका त्यांनी केली. १९७२ नंतरचा हा सर्वाधिक भीषण दुष्काळ असल्याचा दावा करत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारने गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी त्यांनी केली. विकासाला आपला विरोध नसल्याचे स्पष्ट करताना दीपके यांनी विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जमिनी हिसकावून घेणे, मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड करणे आणि डोंगरांवर अतिक्रमण करणे यावर आक्षेप घेतला..पोलिस भरतीतील गैरप्रकारांवरही निशाणालुकआऊट नोटीसच्या मुद्यावर बोलताना त्यांनी महाराष्ट्र पोलिसांबद्दल आदर व्यक्त केला. मात्र, ही कारवाई केंद्र सरकारच्या दबावातून झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. महाराष्ट्र पोलिस आणि दिल्ली पोलिसांच्या कार्यपद्धतीबाबतही त्यांनी आपले मत मांडले. पोलिस भरतीतील कथित गैरप्रकार, पेपरफुटी आणि पैशांच्या व्यवहारांमुळे गरीब शेतकरी कुटुंबांतील तरुणांच्या भविष्याशी खेळ होत असल्याचा आरोप दिपके यांनी केला..३३ टक्के नव्हे, महिलांना ५० टक्के आरक्षण द्यामहिला आरक्षणाच्या मुद्यावरही दीपके यांनी सरकारला लक्ष्य केले. महिलांना राजकारणात खऱ्या अर्थाने समान प्रतिनिधित्व द्यायचे असेल, तर केवळ ३३ टक्के आरक्षण पुरेसे नसून ५० टक्के प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. आगामी पाच राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपने ५० टक्के महिलांना उमेदवारी देऊन आपली भूमिका कृतीतून सिद्ध करावी, असे खुले आव्हान त्यांनी दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.