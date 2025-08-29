नागपूर

Ladki Bahin Yojana: नोकरदार लाडक्या बहिणींवर कारवाईचे संकेत; लाभ घेतल्याचे उघड, विभागीय आयुक्तांकडे कारवाईचा प्रस्ताव

Government Employees: राज्यातील १३ तालुक्यांतील १,१२९ सरकारी नोकरदार महिलांनी “माझी लाडकी बहीण” योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. विभागीय आयुक्तांकडे कारवाईचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे.
Updated on

नागपूर : राजकीय पक्षाला सत्तेत आणण्यासाठी खारीचा वाटा उचलणाऱ्या १३ तालुक्यांतील १ हजार १२९ नोकरदार बहिणींवर लाडक्या बहिणी योजनेचा लाभ घेतल्याचा प्रकार उजेडात आला आहे. त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार असून तसा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांना पाठविण्यात आला आहे.

