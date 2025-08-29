Ladki Bahin Yojana: नोकरदार लाडक्या बहिणींवर कारवाईचे संकेत; लाभ घेतल्याचे उघड, विभागीय आयुक्तांकडे कारवाईचा प्रस्ताव

नागपूर : राजकीय पक्षाला सत्तेत आणण्यासाठी खारीचा वाटा उचलणाऱ्या १३ तालुक्यांतील १ हजार १२९ नोकरदार बहिणींवर लाडक्या बहिणी योजनेचा लाभ घेतल्याचा प्रकार उजेडात आला आहे. त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार असून तसा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांना पाठविण्यात आला आहे. .विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू करण्यात आली. निवडणुकीत या बहिणींनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. या योजनेचा जिल्ह्यातील महिलांनी मोठ्या संख्येने लाभ घेतला. पात्र नसणाऱ्या महिलांनीही योजनेचा लाभ घेतला. त्यावरून सध्या राज्यभरात वादंग सुरू आहे..जिल्ह्यातही १३ तालुक्यांतील १ हजार १२९ सरकारी नोकरदार महिलांनी लाभ घेतल्याचे दिसून आले आहे. या नोकरदार महिलांवर कुठल्याही क्षणी कारवाईचे विघ्न येण्याची शक्यता आहे. सरकारी नोकरीत असतानाही या महिलांनी इतर महिलांना लाभ मिळतो म्हणून अर्ज केले. अनुदानही पदरात पाडून घेतले. .परंतु, विधानसभा निवडणुकीनंतर महायुतीचे सरकार सत्तेत आले आणि सरकारी नोकरदार महिला, चारचाकी वाहन, इन्कम टॅक्स भरणाऱ्या महिला व एकाच घरातील एकापेक्षा जास्त लाभ घेणाऱ्या महिला लाभार्थी असल्यास त्यांना अनुदान देऊ नये, यासाठी चाळणी करण्यात आली. जवळपास ८४ हजार महिला संशयाच्या भोवऱ्यात सापडल्यात. त्यातील ३४ हजार लाभार्थी ग्रामीण भागातील होत्या..शिपायापासून, लिपिक महिलांना लाभघरोघरी जाऊन अंगणवाडी सेविकांमार्फत चाचपणी सुरू झाली. त्यांचे अहवाल प्रशासनाला प्राप्त झाले आहे. त्यात नोकरदार असूनही योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांची संख्या १ हजार १२९ आढळली आहे. या लाभार्थी महिला शिपायापासून ते वरिष्ठ लिपिक पदावर असल्याची माहिती आहे. काही महिलांनी आतापर्यंत शासनाने दिलेल्या सर्व अनुदानावर डल्ला मारला आहे. काहींनी पहिले व दुसरे अनुदान घेऊन भीतीपोटी आपल्याला पुढील अनुदान नको म्हणून प्रशासनाकडे अर्ज केले होते. सरळअर्थी पात्र लाडक्या बहिणींच्या वाटेचे अनुदान या नोकरदार बहिणींनी उचलले आहे. आता प्रशासन या लाडक्या बहिणींवर नेमकी काय कारवाई करते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..Truck Accident: ट्रक ऑटोच्या भीषण अपघातात सहा ठार, राजुरा गडचांदूर राष्ट्रीय महामार्गावरील घटना.शासनाच्या सूचनेप्रमाणे अशा महिलांच्या घरी जाऊन उलट तपासणी करण्यात आली होती. नंतर अशा लाभार्थ्यांचे आधारकार्ड मागवून ओळख पटविण्यात आली. तो सर्व तपशील विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला आहे.-डॉ. कैलास घोडके, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, (महिला व बालकल्याण), जिल्हा परिषद, नागपूर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.