Nagpur News:अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक विजय माहुलकर यांना उत्कृष्ट सेवेसाठी पदक; गणतंत्र दिनाच्या निमित्ताने पोलिस पदकांची घोषणा!

नागपूर: केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या वतीने गणतंत्र दिनाच्या निमित्ताने पोलिस पदकांची रविवारी घोषणा करण्यात आली. यामध्ये राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक विजय माहुलकर यांना उत्कृष्ट सेवेसाठी पदकाने (एमएसएम) गणतंत्रदिनी सन्मानित करण्यात येणार आहे.

विजय मारोतीराव माहुलकर हे १९९३ मध्ये पोलीस दलात उपनिरीक्षक म्हणून रुजू झाले आणि त्यांनी आपल्या सेवाकाळात विविध महत्त्वाच्या पदांवर काम केले आहे. गुन्ह्यांची उकल करण्यात त्यांची कामगिरी उत्कृष्ट राहिली आहे, ज्यामध्ये मालमत्तेचे गुन्हे शोधणे, अनेक राज्यांत कार्यरत असलेल्या टोळ्यांचा पर्दाफाश करणे आणि कोटींच्या किमतीचा ४ ट्रक गांजा जप्त करून राज्यभर पसरलेले अंमली पदार्थांचे जाळे उद्ध्वस्त करणे यांचा समावेश आहे.

ते एक समर्पित, कर्तव्यदक्ष आणि अत्यंत प्रामाणिक अधिकारी आहेत. त्यांच्या कामगिरीची दखल घेत त्यांना अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे, ज्यात 'बेस्ट डिटेक्शन रिकव्हरी', राज्य सरकारचा पुरस्कार, 'दोन यूएन पदके' आणि 'डी.जी. इन्सिग्निया' यांचा समावेश आहे. त्यांनी शोधकार्य, कायद्याची अंमलबजावणी, गुन्हे प्रतिबंध, आपत्कालीन प्रतिसाद आणि मदत सेवांमध्ये उत्कृष्ट काम केले आहे.

याशिवाय वाहतूक शाखेत असताना, त्यांनी अपघातातील मृत्यूचे प्रमाण कमी करणे, 'ब्लॅक-स्पॉट' कमी करणे आणि वाहतूक नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे यामध्ये कौतुकास्पद कामगिरी केली आहे. याव्यतिरिक्त, प्रशासकीय बाबी, कल्याणकारी समस्या आणि पोलीस भरती यांसारख्या जबाबदाऱ्या त्यांनी यशस्वीपणे हाताळल्या आहेत.