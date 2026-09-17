Adivasi School Theek Karo Campaingn : ‘आदिवासी स्कूल ठीक करो’ गडचिरोलीतून आजपासून अभियान अभिजित दीपके यांची घोषणा ; दुसरा टप्पा नंदूरबार जिल्ह्यात राबविणार

नागपूर : ‘स्कूल ठिक करो’ अभियानाच्या यशानंतर आता देशातील आदिवासी भागातील शाळांची दुरवस्था, अपुऱ्या सुविधा आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी ‘आदिवासी स्कूल ठीक करो’ अभियान राबविणार असल्याची घोषणा कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दीपके यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली. .गुरुवारी (ता. १७) गडचिरोलीतून या अभियानाचा प्रारंभ होणार आहे. राजस्थान आणि ओडिशा येथेही हे अभियान सुरू होणार आहे. राजस्थानमध्ये आशुतोष रांका या अभियानाचे नेतृत्व करतील. गडचिरोलीनंतर हे अभियान नंदुरबार जिल्ह्यातही राबविण्यात येणार आहे. अभियानांतर्गत पथके आश्रमशाळांना भेट देऊन विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सुविधा, शिक्षकांची उपलब्धता, भोजन, आरोग्य, निवास व्यवस्था आणि शैक्षणिक वातावरणाची पाहणी करतील..Pataneel Ganpati : हरवलेल्या हत्तीच्या शोधात सापडला ‘पातानील गणपती’ ; जंगलातील दगडावर उमटले गणेशरूप; नवसाला पावणारा गणपती म्हणून श्रद्धा.नवीन खासगी शाळांच्या निव्वळ घोषणा करण्याऐवजी अस्तित्वात असलेल्या शाळांमध्ये मूलभूत सुविधा पुरवण्याची मागणी केली जाणार आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांमध्ये अफाट गुणवत्ता असूनही त्यांना संधी आणि मार्गदर्शन मिळत नाही. ऑलिम्पिकमध्ये देशाचे नाव उज्ज्वल करणाऱ्या या खेळाडूंच्या शिक्षण व विकासाकडे नंतर दुर्लक्ष केले जाते, अशी खंत दीपके यांनी व्यक्त केली..उद्या श्वास घेतला तरी शुल्क आकारतील भविष्यात हळूहळू सर्वच बाबींवर शुल्क आकारले जाईल. उद्या श्वास घेतलात तरी चार्जेस लावतील, असा टोला दीपके यांनी लगावला. दोन हजार रुपयांच्या खरेदीवर यूपीआय व्यवहारासाठी शुल्क आकारण्याच्या प्रश्नावर बोलताना, डिजिटल व्यवहाराला प्रोत्साहन देण्याऐवजी सर्वसामान्यांच्या खिशावर भार टाकण्याचा प्रकार योग्य आहे का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला..Shiv Sena Symbol Dispute : दोन्ही गटांना नवे नाव, चिन्हे का दिली नाहीत? शिवसेना पक्षाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल .बालमृत्यूवरून सरकारवर हल्लाबोल महाराष्ट्रात गेल्या दोन वर्षांत ५९० हून अधिक आदिवासी मुलांचा मृत्यू झाल्याची गंभीर बाब दीपके यांनी निदर्शनास आणून दिली. हाच आकडा मुंबई, पुणे किंवा कोलकत्ता यासारख्या शहरांतून समोर आला असता तर खळबळ उडाली असती. मग आदिवासी मुलांच्या जिवाला किंमत नाही का, असा संतप्त सवाल त्यांनी केला. मध्यप्रदेशातील बालाघाट येथे तीन महिन्यांत ३० हून अधिक मुलांचा मृत्यू झाला. स्थानिकांच्या मते हा आकडा १०० च्या पार आहे. झारखंड, आंध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, ओडिशा आणि छत्तीसगडमध्येही हे सत्र सुरू आहे. मृत्यूनंतर मिळणारी २० हजार ते चार लाखांची मदत ही त्यांच्या जिवाची किंमत आहे का, असा सवाल दीपके यांनी उपस्थित केला..नागपूर पत्रकार परिषदेत बोलताना अभिजित दीपके४० टक्के एकलव्य शाळा बंद देशभरात मंजूर ७२८ एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांपैकी केवळ ४९९ शाळा कार्यरत असून ४० टक्के शाळा बंद आहेत. आदिवासी शाळांमध्ये २८ हजारांहून अधिक शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. पीएम केअर फंडमधील निधी आदिवासी शाळांच्या विकासासाठी वापरावा, तो मुदत ठेवीत ठेवण्यासाठी आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.