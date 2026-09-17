नागपूर

Adivasi School Theek Karo Campaingn : ‘आदिवासी स्कूल ठीक करो’ गडचिरोलीतून आजपासून अभियान अभिजित दीपके यांची घोषणा ; दुसरा टप्पा नंदूरबार जिल्ह्यात राबविणार

Adivasi School Theek Karo Campaign to Begin in Gadchiroli : आदिवासी भागातील शाळांची दुरवस्था, अपुऱ्या सुविधा आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी ‘आदिवासी स्कूल ठीक करो’ अभियान गुरुवारपासून गडचिरोलीत सुरू होणार आहे.
Adivasi School Theek Karo Campaingn

Adivasi School Theek Karo Campaingn

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर : ‘स्कूल ठिक करो’ अभियानाच्या यशानंतर आता देशातील आदिवासी भागातील शाळांची दुरवस्था, अपुऱ्या सुविधा आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी ‘आदिवासी स्कूल ठीक करो’ अभियान राबविणार असल्याची घोषणा कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दीपके यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली.

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