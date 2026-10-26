Agrovision 2026: दुष्काळमुक्तीसाठी जलसंधारण, नियोजनावर भर द्यावा; नितीन गडकरी

नागपूर,: विदर्भातील शेतकऱ्यांचे मनोबल उंचावून दुष्काळावर मात करण्यासाठी जलसंवर्धन, पाण्याचे काटेकोर नियोजन आणि योग्य पीक पद्धतींचा अवलंब करणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे मत केंद्रीय मंत्री आणि ॲग्रो व्हिजनचे मुख्य प्रवर्तक नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केले.१७ वे ॲग्रो व्हिजन कृषी प्रदर्शन २७ ते ३० नोव्हेंबरदरम्यान आयोजित केले आहे. त्याच्या पूर्वतयारीसाठी आयोजित उच्चस्तरीय आयोजन समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते..यावेळी कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, गृह राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. शरद गडाख, ॲग्रो व्हिजनचे अध्यक्ष रवी बोरकर, सचिव डॉ. सी. डी. मायी उपस्थित होते. दुष्काळी संकटाकडे संधी म्हणून पाहत भविष्यातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी सर्वांनी पक्षाभिनिवेश बाजूला ठेवून एकत्रितपणे प्रयत्न करण्याचे आवाहन गडकरी यांनी केले..यंदाच्या प्रदर्शनात शेतकरी आणि कृषी तज्ज्ञांना जोडण्यासाठी जिल्हानिहाय विशेष शेतकरी गट तयार करण्यात आले आहेत. कार्यशाळांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान, जलव्यवस्थापन आणि नवनवीन संधींचे मार्गदर्शन मिळणार असून, विदर्भाला दुष्काळमुक्त करण्याच्या दिशेने हे प्रदर्शन मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास आयोजकांनी व्यक्त केला आहे. रवी बोरकर यांनी गेल्या १६ वर्षांतील प्रवासाचा आढावा घेतला. बैठकीला विदर्भातील आमदार उपस्थित होते..सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ; ॲड. जयस्वालसंकटाच्या काळात राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याची ग्वाही कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी दिली. उपलब्ध साधनसामग्रीचा ताळमेळ साधून शेतकऱ्यांनी योग्य पीक पद्धतींचे नियोजन करावे, असे आवाहन त्यांनी केले..ॲग्रो व्हिजनच्या माध्यमातून शाश्वत शेतीचे ध्येयहवामानातील बदल आणि पाऊसमान अनिश्चित झाल्यामुळे विदर्भाच्या कृषी क्षेत्रापुढील आव्हाने वाढली आहेत. यावर मात करण्यासाठी यंदाच्या ॲग्रो व्हिजन प्रदर्शनात दुष्काळी शेती व्यवस्थापन, जलसंवर्धन, आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान आणि पाणी नियोजनावर विशेष भर दिला जाणार असल्याचे गडकरी यांनी स्पष्ट केले. शेतकरी, शेती आणि सर्वसामान्य माणूस समृद्ध व्हावा, यासाठी शासकीय योजना शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणे हे आपले सामूहिक उद्दिष्ट असले पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.