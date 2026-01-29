नागपूर

Nagpur Crime : बनावट ओळखपत्रासाठी केला ‘एआय’चा वापर; तोतया अधिकाऱ्याला २ फेब्रुवारीपर्यंत पोलिस कोठडी

AI generated fake NIA ID arrest in Nagpur : नागपूरमध्ये प्रल्हाद सिन्हाने ‘एआय’ वापरून बनावट एनआयए ओळखपत्र तयार केले; कार घेऊन धमकी दिली; यशोधरानगर पोलिसांनी अटक केली; पोलिस बनावट ओळखपत्रांचा वापर आणि साथीदारांची चौकशी करत आहेत.
AI generated fake NIA ID arrest in Nagpur

AI generated fake NIA ID arrest in Nagpur

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : एनआयएचा अधिकारी असल्याचे सांगून धमकी देणाऱ्या प्रल्हाद दिलीपकुमार सिन्हा (वय २५, रा. सातगाव, बुटीबोरी) या तोतया अधिकाऱ्याने बनावट ओळखपत्र तयार करण्यासाठी ‘एआय’चा वापर केल्याची माहिती तपासात समोर आली आली आहे. गुन्हेशाखेच्या पथकाने त्याला अटक केल्यावर यशोधरानगर पोलिसांच्या स्वाधीन केले. पोलिसांनी त्याला न्यायालयात सादर केले असता, त्याची २ फेब्रुवारीपर्यंत पोलिस कोठडीत रवानगी करण्यात आली.

Loading content, please wait...
Nagpur
crime
Arrested
crime in nagpur

Related Stories

No stories found.