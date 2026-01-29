Nagpur Crime : बनावट ओळखपत्रासाठी केला ‘एआय’चा वापर; तोतया अधिकाऱ्याला २ फेब्रुवारीपर्यंत पोलिस कोठडी

नागपूर : एनआयएचा अधिकारी असल्याचे सांगून धमकी देणाऱ्या प्रल्हाद दिलीपकुमार सिन्हा (वय २५, रा. सातगाव, बुटीबोरी) या तोतया अधिकाऱ्याने बनावट ओळखपत्र तयार करण्यासाठी ‘एआय’चा वापर केल्याची माहिती तपासात समोर आली आली आहे. गुन्हेशाखेच्या पथकाने त्याला अटक केल्यावर यशोधरानगर पोलिसांच्या स्वाधीन केले. पोलिसांनी त्याला न्यायालयात सादर केले असता, त्याची २ फेब्रुवारीपर्यंत पोलिस कोठडीत रवानगी करण्यात आली..Vehicle Carrying Beef : गोमांस वाहतूक करणारे वाहन पेटवली, पोलिसांसमोर चालकाला मारहाण; मंत्री नितेश राणे घटनास्थळी दाखल.वाहतूकदार हसदीसिंग परविंदरसिंग भाटिया (वय ४३ रा. गुरूनानकपुरा) यांचा कामठी मार्गावर दी पाल्म ग्रीन लॉन आहे. प्रल्हाद हा ‘झुम कार’ॲपद्वारे कार भाड्याने देतो. त्याच्याकडे असलेल्या तिन्ही कारमध्ये जीपीएस आहे. एका व्यक्तीने त्याच्याकडून कार भाड्याने घेतली. मात्र ती परत आणून दिली नाही. मंगळवारी सायंकाळी कार लॉनसमोर उभी असल्याचे प्रल्हाद याला कळाले. तो तेथे पोहोचला. भाटिया यांना धमकी दिली. त्यांना एनआयएचे बनावट ओळखत्र दाखविले व कार घेऊन पसार झाला. भाटिया यांनी गुन्हेशाखेचे उपायुक्त राहुल माकणीकर यांना कळविले. माकणीकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली युनिट पाचचे निरीक्षक विनायक गोल्हे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सिंगला अटक करून यशोधरानगर पोलिसांच्या स्वाधीन केले. दरम्यान त्याची चौकशी केल्यावर त्याने ‘एआय’च्या मदतीने ग्राफीक्स डिझानइचा वापर करीत नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीचे ओळखपत्र बनविल्याची माहिती समोर आली. पोलिस या प्रकरणाचा तपास करीत आहेत..अनेक ठिकाणी वापर?बनावट ओळखपत्राचा वापर कुठे व कशासाठी गेला याचा कसून तपास पोलिस करीत आहेत. तो पोलिसांना उडवा उडवीची उत्तरे देत आहे. एआयच्या मदतीने ग्राफीक्स डिझाइनचा वापर करून ओळखपत्र तयार केले, असे त्याची प्रिंट कोठून काढली, हे मात्र तो पोलिसांना सांगत नाही. प्रल्हादसह त्याच्या साथीदारांकडेही अशाप्रकारचे बनावट ओळखपत्र असल्याची दाट शक्यता असल्याने पोलिसांनी या दिशेनेही तपास सुरू केला आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.