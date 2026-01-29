अजितदादांच्या दातृत्वाची साक्ष देणारी पाच एकर जमीन; धान संशोधक दादाजी खोब्रागडे यांना दिला होता मदतीचा हात!

चंद्रपूर: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान अपघातात निधन झाल्याची बातमी समोर येताच चंद्रपूर जिल्ह्यात शोककळा पसरली. पवार यांचे चंद्रपूरशी केवळ राजकीयच नव्हे, तर भावनिक नाते होते. जिल्ह्यातील धान संशोधक दादाजी खोब्रागडे यांना त्यांनी दिलेले पाठबळ आजही अनेकांच्या स्मरणात आहे..Ajit Pawar: ग्रामीण राजकारणावर २३ वर्षे गारूड; अजित पवारांच्या नेतृत्वाखालील झेडपी अध्यक्ष .नागभीड तालुक्यातील नांदेड येथील शेतकरी-संशोधक दादाजी खोब्रागडे यांनी अवघ्या दीड एकर शेतीच्या तुकड्यात धानावर संशोधन करून जगभरात नाव कमावले. विशेषतः त्यांनी विकसित केलेले एचएमटी भाताचे वाण देशभरात प्रसिद्ध झाले. त्यांच्या या संशोधनाची दखल नॅशनल इनोव्हेशन फाउंडेशन तसेच फोर्ब्स मासिकाने घेतली होती. सन २०१० मध्ये फोर्ब्सने भारतातील सात सर्वाधिक प्रभावशाली ग्रामीण उद्योजकांपैकी एक म्हणून त्यांचा उल्लेख केला होता..या पार्श्वभूमीवर डिसेंबर २०१० मध्ये महाराष्ट्राचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील नांदेड येथे भेट देत दादाजी खोब्रागडे यांच्या कृषी संशोधन कार्याची प्रत्यक्ष पाहणी केली. त्यांच्या कार्याची दखल घेत पाच लाख रुपयांचा धनादेश देत त्यांचा सन्मान करण्यात आला. त्याचबरोबर पुढील संशोधनासाठी पाच एकर जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली. या जमिनीवर दादाजी खोब्रागडे यांनी भातासह इतर पिकांवरील संशोधन सुरू ठेवले. संशोधन करताना दादाजी खोब्रागडे यांना मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला होता..अन् मुख्यमंत्री म्हणाले, दादा घाबरू नका... काही होत नाही; काळ्याकुट्ट ढगात गेले होते अजितदादांचे हेलिकाॅप्टर, देवेंद्र फडणवीस होते सोबत!. मुलाच्या उपचारासाठी स्वतःची जमीन विकावी लागल्याची बाबही त्यावेळी समोर आली होती. अशा कठीण काळात अजित पवार यांनी त्यांना मदतीचा हात दिला होता. सन २०१८ मध्ये वयाच्या ८० व्या वर्षी दादाजी खोब्रागडे यांचे निधन झाले आणि आज अजितदादाही अकाली निघून गेले. मात्र त्या पाच एकर जमिनीवरील माती, तेथील पीक आणि सुरू असलेले संशोधन आजही अजित पवार यांच्या दातृत्वाची साक्ष देत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.