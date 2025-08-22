नागपूर

Ajit Pawar: वैयक्तिक कामे घेऊन येऊ नका; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कार्यकर्त्यांना खडसावले

Maharashtra Politics: नागपूरमध्ये झालेल्या विभागीय मेळाव्यात अजित पवार यांनी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना खडसावले. वैयक्तिक कामासाठी दबाव आणू नका, फक्त लोकहिताच्या कामांना प्राधान्य द्या, असे ते म्हणाले.
नागपूर : सत्तेत असतानाही आमची कामे होत नाही. त्याची दखल घेतली जात नाही. मुंबई कार्यालयात दिलेल्या पत्रांना केराची टोपली दाखवली जाते असा आरोप करणाऱ्या विदर्भातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना गुरुवारी अजित पवार यांनी चांगलेच खडसावून कुणीही आपले वैयक्तिक कामे घेऊन येऊ नका असे स्पष्ट सांगितले.

