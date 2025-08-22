Ajit Pawar: वैयक्तिक कामे घेऊन येऊ नका; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कार्यकर्त्यांना खडसावले

नागपूर : सत्तेत असतानाही आमची कामे होत नाही. त्याची दखल घेतली जात नाही. मुंबई कार्यालयात दिलेल्या पत्रांना केराची टोपली दाखवली जाते असा आरोप करणाऱ्या विदर्भातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना गुरुवारी अजित पवार यांनी चांगलेच खडसावून कुणीही आपले वैयक्तिक कामे घेऊन येऊ नका असे स्पष्ट सांगितले..राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या (अजित पवार गट) वतीने विभागीय मेळाव्याचे शहरात आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी अजित पवार कार्यकर्त्यांना संबोधित करीत होते. अजित पवार यांनी नागपूर, मुंबई आणि पुण्यातील कार्यालयात असलेल्या सर्व सहाय्यकांची नावे सांगून त्यांच्याकडे कामे पाठवा असे आवाहन केले. तुमची काही कामे असतील तर आजच सुवाच्च अक्षरात माझ्याकडे मी मुंबईला जायच्या आधी विमानतळावर आणून द्या असेही ते म्हणाले..माझा कार्यकर्ता कुठल्याही कार्यालयात गेला तरी तो अजित पवारांचे काम घेऊन आला असे अधिकाऱ्यांना मी सांगून ठेवले आहे. मात्र, हे सांगताना त्यांनी पुन्हा वैयक्तिक कामे होणार नाही, असेही सर्वांना बजावले. मी ३५ वर्षांपासून राजकारणात आहे आणि कामे करतो. प्रत्येक वेळी सत्तेत होतोच असेही नाही. मात्र, आपण अधिकाऱ्यांसोबत कसे संबंध ठेवतो, यावरही बरेच काही अवलंबून असते, असेही अजित पवार म्हणाले..नागपूरच्या कार्यालयात एकही जण आला नाहीनागपूरमध्ये उपमुख्यमंत्री या नात्याने मला कार्यालय मिळाले आहे. तेथे स्टाफ उपलब्ध आहे. नागपूरच्या एकाही पदाधिकारी या कार्यालयात काम घेऊन आला नाही, अशी माझी माहिती आहे. जे येतात त्यांची कामे होतात. .Jayant Patil Interview: Rohit Pawar वाद? Ajit Pawar चा फटका? NCP मधलं बंड | Sarkarnama On Record | Sakal News.माझ्याकडे आलेल्या कामांची माहिती घेऊन माझे सहाय्यक स्वतः ज्या अधिकाऱ्यांकडे काम असेल तेथे जातात आणि कामे मार्गी लावतात. सत्तेत असलो म्हणजे सर्वच कामे होतात असे नाही, असेही बजावले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.