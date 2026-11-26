पुण्यातील शिवाजीनगर न्यायालयाच्या गेट क्रमांक ४ वर मंदार किवळे यांच्यावर सहा जणांनी केलेल्या प्राणघातक हल्ल्याने संपूर्ण महाराष्ट्रात खळबळ उडाली आहे. गोळीबार आणि कोयत्याने वार करत करण्यात आलेल्या या हल्ल्यामुळे न्यायालयासारख्या सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या परिसरातील सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. न्याय मिळवून देणाऱ्या न्यायालयाच्या आवारातच अशा प्रकारची हिंसक घटना घडल्याने सर्वत्र चिंता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, न्यायालयाच्या परिसरात घडलेली ही पहिलीच धक्कादायक घटना नाही. नागपूरमध्ये १३ ऑगस्ट २००४ रोजी घडलेले अक्कू यादव हत्याकांड आजही देशभरात चर्चेचा विषय ठरते. विशेष म्हणजे, या घटनेत आरोपीवर हल्ला करणारे दुसरे गुन्हेगार नव्हते, तर त्याच्या अत्याचारांना कंटाळलेल्या कस्तुरबा नगरमधील शेकडो महिला होत्या. या महिलांनी न्यायालयाच्या कोर्टरूममध्येच अक्कू यादवची हत्या केली होती..कोण होता अक्कू यादव?नागपूरच्या उत्तर भागातील कस्तुरबा नगर झोपडपट्टी परिसरात भरत कालीचरण ऊर्फ अक्कू यादव याची दहशत होती. १९७१ च्या सुमारास नागपूरमध्ये जन्मलेल्या अक्कूचा १९९० च्या दशकापासून गुन्हेगारी क्षेत्रात वावर होता. खंडणी वसूल करणे, नागरिकांना धमकावणे, घरफोडी, अपहरण आणि हत्येसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये त्याचे नाव होते. त्याच्यावर ४० हून अधिक महिलांवर बलात्कार केल्याचे, तसेच किमान तीन हत्या केल्याचे आरोप होते. यामध्ये काही अल्पवयीन मुलींचाही समावेश असल्याचे सांगितले जाते.अक्कूला अनेकदा पोलिसांनी अटक केली होती. मात्र, काही काळानंतर तो जामिनावर बाहेर येत असे. तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर पुन्हा त्याची दहशत सुरू व्हायची. 'पोलिस माझे काहीही बिघडवू शकत नाहीत', असे म्हणत तो परिसरातील नागरिकांना धमकावत असे. महिलांची छेड काढणे, चाकूचा धाक दाखवून त्यांचे शोषण करणे आणि त्यांच्यावर अत्याचार करणे, असे प्रकार तो उघडपणे करत असल्याचे आरोप होते.त्याच्या सततच्या त्रासामुळे कस्तुरबा नगरमधील अनेक कुटुंबांना परिसर सोडून अन्य ठिकाणी राहायला जावे लागले. काही कुटुंबांनी तर आपल्या घरातील मुली आणि महिलांना सुरक्षिततेसाठी नातेवाइकांकडे पाठवले होते. जवळपास दीड दशकापासून सुरू असलेल्या या दहशतीमुळे नागरिकांचे जगणे कठीण झाले होते..तक्रारी करूनही कारवाई होत नसल्याने महिलांचा संतापअक्कूच्या अत्याचारांना कंटाळलेल्या महिलांनी अनेकदा तक्रारी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांच्या तक्रारींची योग्य दखल घेतली जात नसल्याची भावना परिसरातील नागरिकांमध्ये निर्माण झाली होती. त्यामुळे अक्कूविरोधातील संताप दिवसेंदिवस वाढत होता. त्याच्याविरोधात आवाज उठवणाऱ्या महिलांनाही धमकावले जात होते.२००४ मध्ये उषा नारायणे यांनी पीडित महिलांना पुढे येऊन तक्रारी दाखल करण्यासाठी मदत करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे अक्कू आणखी संतापला. त्याने आपल्या साथीदारांसह उषा यांच्या घराभोवती टोळक्याने फिरून त्यांना बलात्काराची धमकी दिल्याचे समोर आले होते.या प्रकारानंतर कस्तुरबा नगरमधील रहिवाशांचा संताप अनावर झाला. ६ ऑगस्ट २००४ रोजी संतप्त नागरिकांनी अक्कूचे घर पेटवून दिले. त्यानंतर स्वतःच्या सुरक्षेच्या कारणास्तव अक्कूने ७ ऑगस्ट रोजी पोलिसांकडे शरणागती पत्करली. पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले. जानेवारी २००४ मध्ये त्याला नागपूरमधून हद्दपार करण्याचा आदेशही देण्यात आला होता. मात्र, तो पुन्हा परिसरात परतला होता..Pune Court Attack: पुणे कोर्ट हल्ल्याप्रकरणी 9 जणांच्या विरोधात गुन्हा दाखल; 15 जणांचा सहभाग असल्याचा संशय, तपासातून पुढे आली महत्त्वाची माहिती.१३ ऑगस्ट २००४ रोजी न्यायालयातच हत्याकांडअक्कू यादवला अटक केल्यानंतर त्याला न्यायालयात हजर करण्यात येत होते. ८ आणि १० ऑगस्ट रोजी न्यायालयात आणले असताना त्याच्यावर हल्ला करण्याचे प्रयत्न झाले होते. मात्र, ते यशस्वी झाले नाहीत. त्यानंतर १३ ऑगस्ट २००४ रोजी त्याला जामीन सुनावणीसाठी नागपूर जिल्हा व सत्र न्यायालयात आणण्यात आले.दुपारी साधारण २.३० ते ३ वाजण्याच्या सुमारास अक्कूला न्यायालयाच्या कोर्ट क्रमांक ७ मध्ये हजर करण्यात आले. त्याचवेळी कस्तुरबा नगरमधील सुमारे २०० ते ४०० महिलांचा जमाव कोर्टरूममध्ये घुसला. काही वृत्तांनुसार, या जमावात पुरुषांचाही सहभाग होता.महिलांच्या हातात भाजी कापण्यासाठी वापरले जाणारे चाकू, दगड, मिरची पावडर आणि इतर वस्तू होत्या. त्यांनी सर्वप्रथम अक्कूच्या अंगावर मिरची पावडर फेकली. त्यानंतर त्याच्यावर दगडफेक करण्यात आली आणि चाकूने सपासप वार करण्यात आले. या हल्ल्याची तीव्रता इतकी होती की, शवविच्छेदन अहवालात अक्कूच्या शरीरावर ७० ते ७४ वार झाल्याचे आढळले. एका पीडित महिलेने त्याचे गुप्तांग कापल्याचाही उल्लेख करण्यात आला होता.या संपूर्ण प्रकारादरम्यान सुरक्षेसाठी तैनात असलेले पोलिस कर्मचारी घाबरून घटनास्थळावरून पळाल्याचे सांगितले जाते. अवघ्या १० ते १५ मिनिटांत हा प्रकार संपला आणि अक्कू यादवचा कोर्टरूममध्येच मृत्यू झाला..महिलांनी स्वीकारली सामूहिक जबाबदारीया घटनेनंतर पोलिसांनी हल्ल्यात सहभागी असल्याच्या आरोपावरून अनेक महिलांना अटक केली. सुमारे १८ ते २२ जणांवर कारवाई करण्यात आली होती. त्यापैकी पाच ते सात महिलांचा आरोपींमध्ये समावेश असल्याचे विविध नोंदींमध्ये नमूद करण्यात आले. त्यांच्यावर भारतीय दंड विधानाच्या कलम ३०२ आणि अन्य संबंधित कलमांनुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले.मात्र, अटक करण्यात आलेल्या महिलांनी या प्रकरणात वेगळीच भूमिका घेतली. 'हे कृत्य आम्ही सगळ्यांनी मिळून केले आहे', असे सांगत त्यांनी सामूहिक जबाबदारी स्वीकारली. अक्कूच्या अत्याचारांमुळे त्रस्त झालेल्या महिलांनी पोलिस आणि न्यायव्यवस्थेवर विश्वास उरला नसल्याने हे पाऊल उचलल्याचे सांगितले होते..दहा वर्षांनंतर सर्व आरोपींची निर्दोष सुटकाअक्कू यादव हत्याकांडाचा खटला न्यायालयात सुरू होता. या प्रकरणात १० नोव्हेंबर २०१४ रोजी नागपूर सत्र न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला. न्यायमूर्ती व्ही. टी. सूर्यवंशी यांच्या न्यायालयाने पुराव्याअभावी सर्व १८ आरोपींची निर्दोष सुटका केली. खटल्याची सुनावणी सुरू असताना तीन आरोपींचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणाच्या तपासात आणि पोलिसांच्या भूमिकेबाबतही न्यायालयात प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते.या घटनेमुळे देशभरात मोठी चर्चा झाली. कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन स्वतःच न्याय मिळवण्याचा प्रयत्न म्हणून या हत्याकांडाकडे पाहिले गेले. कायद्यानुसार कोणालाही स्वतःच्या हाताने न्याय देण्याचा अधिकार नाही. मात्र, अक्कूच्या दीर्घकाळ चाललेल्या दहशतीमुळे आणि तक्रारींची दखल घेतली जात नसल्याच्या आरोपांमुळे महिलांनी हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचे सांगितले गेले.अक्कू यादव हत्याकांडावर आधारित 'इंडियन प्रिडेटर : मर्डर इन अ कोर्टरूम' ही माहितीपट मालिकाही नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित झाली आहे. आजही नागपूरमधील या घटनेचा उल्लेख न्यायालयीन परिसरातील हिंसाचाराच्या चर्चेत केला जातो. पुण्यातील शिवाजीनगर न्यायालयातील ताज्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर २००४ मधील नागपूरच्या या घटनेची पुन्हा आठवण होत आहे..Pune Court Koyta Attack: पुणे पोलीस आयुक्तांना थेट कोर्टात बोलावलं; मुख्यमंत्र्यांचीही नाराजी, पोलीस दलात मोठ्या फेरबदलांची शक्यता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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